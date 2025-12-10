韓國瑜感慨：台灣社會充滿對立詐騙、但除台積電外還有很棒的地方

立法院長韓國瑜10日上午接見114年全國好人好事代表一行46人 圖：立法院提供

韓國瑜上午，接見中華民國表揚好人好事運動協會蘇慶福理事長及114年度全國好人好事獲獎代表一行。院長致詞時首先表示，很高興能和「114年全國好人好事獲獎代表」齊聚一堂，在這個充滿溫暖與感動的時刻，心裡感到特別溫馨、特別愉快。世界上有三種人令人感佩在心，一是宗教家，能夠濟世渡人；二是教育家，能夠春風化雨渡化下一代；第三則是慈善家，能將心比心提供資源予他人，送人玫瑰，手留餘香。

韓國瑜談到，今年32位得獎者年齡從35歲到98歲都有，來自各行各業，涵蓋社會各個層面，可見「行善」這件事，是不分年齡、領域的共識。很高興看到甫獲金馬獎終身成就獎肯定的86歲「國民阿嬤」陳淑芳女士，今年亦獲得好人好事代表的殊榮。新聞曾提到陳女士始終謹記她父親曾說過「做人，手心要向下」，手心向下的人更懂得付出，更能播下善的種子。

韓國瑜說，表揚好人好事代表運動，最早起源於民國47年，先總統蔣公當時提倡四維八德教育。他也是成長於那個風雨飄搖、物資缺乏的年代，「禮義廉恥」及「忠孝仁愛信義和平」，是他那輩人成長時謹記在心的信念。而現在協會舉辦的好人好事年度選拔，就是這種深植人心優良傳統的延續。

韓國瑜接續談到，數年前，他有感於社會許多角落有無數弱勢學童、貧困家庭，他們的受教資源、生活物資之缺乏，令人憂心，所以他成立了「典亮慈善基金會」，希望也能盡到一點微薄之力，也體悟到行善之舉，重要的是心動不如行動。將善心化為行動，有時候需要機緣、覺悟與勇氣。今天在座好人好事協會蘇慶福理事長，本身就是一位著名的大善人。其慈祥的面容，可以想見人只要保持樂觀行善的善良信念，久而久之即會相由心生。蘇理事長事業有成，長期努力回饋社會，慷慨捐助退除役官兵、眷屬、軍警及清寒弱勢族群20年，前後投入將近新台幣2億元，令人感佩。

韓國瑜補充道，近年看到社會眾多紛擾、充滿對立與不愉快的氣氛以及詐騙橫行等等，他內心諸多感慨，但也堅信世間仍然存在一股善良的力量在推動著社會，而這股力量是整個社會最重要的中流砥柱。他常在接待外賓時談到，全世界都知道台灣有優秀的台積電和半導體，但卻大都忽略台灣仍有許多很棒的地方。

韓國瑜說，其一，是醫療，台灣社會長久以來最優秀的人才大都投身於醫藥產業，台灣也擁有全世界最好的健保制度；其二，是台灣的傳統產業，百工百業中有許多默默無聞的台灣驕傲，比如大家穿的球鞋、運動用的球具、腳踏車、釣魚用的魚竿、魚標等，以及麥當勞裡的鐵櫃、鐵架，飯桌上的刀、叉、湯匙等工具，大多都是台灣製造產量全球第一；其三，是善良熱情的台灣人。

韓國瑜談到，他曾在讀者文摘上看到一篇故事，描述一對來自法國的男女朋友，分享騎自行車繞行全世界14年的經歷，回憶中一段他們從台灣基隆騎到屏東的路程，一路上遇到許多熱情的台灣人，大家都關心他們有沒有吃飽，讓他們對台灣人善良、熱情與真誠的特質留下了深刻印象。

韓國瑜最後致詞表示，今天看到在座各位善良、熱情的好人、好事代表，他身為全國最高民意機構立法院的一份子，也深信全體113位立法委員以及廣大台灣人民，都是發自內心對大家的善行感到尊敬與感動。院長再次感謝大家蒞臨立法院，他也期望大家能夠繼續秉持行善的信念，讓這種善良的力量在整個台灣社會繼續勾勒出一個善良的迴圈。

隨後，韓國瑜與訪賓互贈紀念品並合影留念後離開會場。

