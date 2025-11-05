韓國瑜成藍營總統候選人？游盈隆分析可能性

▲游盈隆分析表示，不排除立法院長韓國瑜成為藍營總統候選人的可能性。（圖／葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日接受主持人黃光芹政論live直播節目《中午來開匯》專訪時，針對2028總統大選，分析國民黨候選人的可能性。

鄭麗文日前接受專訪時表示，2028總統大選有呼聲的不只台中市長盧秀燕一個人，更點名台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜，都有可能出線。對此，游盈隆幽默地說，「鄭麗文的出線，盧秀燕應該很shock」。

「民主的政黨不要搞共主，這是封建想法。」游盈隆分析表示，雖然鄭麗文那句話很刺耳，但是如果盧秀燕認為國民黨總統候選人非她莫屬，就應展現實力出線，且鄭的話怎麼看都很難反駁，也打破了「定於一尊」的局面。對於國民黨未來總統候選人，游盈隆預測蔣萬安及鄭麗文欲參選機率不高，但是不排除韓國瑜的可能性。

