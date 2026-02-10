韓國瑜才喊保障李貞秀「今又挺高金素梅」 吳思瑤轟：專挺違法立委

記者陳思妤／台北報導

吳思瑤日前接受媒體聯訪（資料圖／翻攝畫面）

無黨籍立委高金素梅今（10）日因涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件遭到檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，昨天是民眾黨立委李貞秀，今天是高金素梅，韓國瑜專挺「違法」的立委。

李貞秀就職民眾黨不分區立委，但未放棄中國國籍的爭議延燒，不過，韓國瑜日前表態，他會保障每個立委，「包括李貞秀」，保障每一個立法委員在沒有後顧之憂下能夠全心全意地問政，爭取台灣人民的福祉，「這是我的天職」。

而高金素梅因為涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，位於陽明山的住家還有立法院辦公室今天都遭到檢調搜索。對此，韓國瑜力挺稱，20多年高金素梅在立法院的表現可以說是原住民的捍衛者，問政非常認真，只要原住民所有的權益，高金素梅可以說是「一女當官，萬夫莫敵」，相信她經得起檢驗。同時他也呼籲檢調單位在執行公權力的同時，也要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手，希望調查必須公正。

吳思瑤在社群平台發文痛批，任何人都要尊重法治，尊重司法，立法院長不是違法院長。她大酸，只會選擇性「保障」立委，而且是專挺「違法」的立委，「保障+違法=韓國瑜！昨天李貞秀，今天高金素梅？一個違法明確，一個涉嫌違法！」

