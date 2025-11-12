韓國瑜打沈伯洋這個耳光好響亮 沈政男酸：賴清德聽到了嗎？
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，對岸更揚言要「全球通緝」，引發國內譁然。總統賴清德11日公開聲援，並喊話立法院長韓國瑜要站出來維護國會尊嚴，韓國瑜今（12）日回應，這根本是「生病的人要別人吃藥」，並呼籲廢除台獨黨綱。對此，精神科醫師沈政男直呼，「韓國瑜打沈伯洋這個耳光好響亮！」
沈政男在臉書發文提到，「韓國瑜打沈伯洋這個耳光，直接命中目標，打得好響亮！」並表示台灣原本沒有「境外敵對勢力」這種說法，這是前總統蔡英文弄出來的，其原因在於綠營在2018地方選舉大敗，尤其是在高雄輸給了掀起「韓流」的韓國瑜，而選後檢討，他們就歸咎於部份媒體做假新聞，幫助特定候選人！
沈政男指出，就是一些人所說的「紅媒」於是在2019年中，啟動了所謂「國安五法修法」。簡言之，就是因為選舉失敗，就認定假訊息影響選情，然後矛頭就指向了對岸。然後民進黨、時代力量與基進黨在這時提出了「中共代理人」法案，後來沒通過，於是又弄了個《反滲透法》，在2019年底通過，當中就出現了「境外敵對勢力」這樣的字眼。
沈政男續指，蔡英文在2022年將沈伯洋引入民進黨，結果2024年，一向對蔡英文不以為然的賴清德，竟然也相信此人說法，將沈伯洋列為不分區立委前茅，當上總統後就將中國大陸宣告為「境外敵對勢力」，而後來發生了什麼事？人類民主史上的大笑話，大罷免。起因不就是沈伯洋那套抹紅說法，唬得綠營一愣一愣，使綠營支持者一定要把「匪諜」除掉？
沈政男直言，這就只是一種陰謀論而已，「韓國瑜打沈伯洋的這個耳光，賴清德聽到了嗎？竟然還有人要推沈伯洋選台北市長，藍白求之不得！」
最後沈政男不客氣地說，沈伯洋的抗中陰謀論是用國會議員的身分表達嗎？他的言論有得到立法院背書與民眾支持嗎？為什麼要韓國瑜幫他講話？多數台灣人根本不認同那樣的陰謀論。不信的話，下次選舉就會繼續受到教訓。
民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，而韓今天則親上火線批評賴消費沈、自己生病叫別人吃藥。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲直呼，韓國瑜的說法實在答得太妙了，這讓自己想起「好久不見的韓國瑜」。
輝達海外總部將落腳北士科T17、18！新壽與台北市政府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，台北市議會昨（12日）審查順利通過，現場藍綠白議員一片融洽。國民黨台北市議員游淑慧事後也透露，在北市府8年，在市議會7年，被議員監督過、也監督過市府，但昨天是史上第一次，不分朝野、全體市議員支持市府去解除一個本是重要的地上權案，「也是史上第一次我們為解約成功而開心鼓掌…」。
立法院長韓國瑜今（12）日在臉書發文分享工作日常，並透露辦公室內一幅由國內知名書法家張炳煌教授所寫的墨寶，上頭寫著「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」14字。韓國瑜在貼文中直言，「老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩」。
大陸國台辦今（12日）舉行例行記者會，發言人陳斌華針對福建省賴氏宗親會秘書長對賴清德的喊話做出回應，並兩度強調賴氏家廟石碑上刻有「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」的祖訓，直指任何妄圖分裂國家、背叛民族的人都是「不忠不孝之徒」
綠委沈伯洋遭大陸揚言抓捕，總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈，韓昨（12）日則批評賴消費沈，更嗆賴「自己生病叫別人吃藥」。對此，有評論認為，韓這番話讓民進黨中央、行政院長卓榮泰等人接連回擊，顯見韓直指問題根源，已戳中痛點。
國民黨主席鄭麗文8日出席馬場町公園白色恐怖受難者秋祭，綠營大力攻擊她祭拜共諜吳石，藍營也有意見認為此一舉措失分，中天電視YouTube頻道11日舉行網路投票，高達9成網友挺鄭麗文。
民進黨立委沈伯洋遭中國官方通緝，賴清德總統昨(11)日喊話立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜今(12)日表示，稱維護台灣安全有四隻腳，保護中華民國、民主自由，維護台美關係與兩岸和平，賴清德就打斷三隻。對此，行政院長卓榮泰回應。
大陸重慶公安日前宣布對綠委沈伯洋立案偵查，官媒央視還發布影片「起底台獨沈伯洋」，稱可對沈展開全球抓捕。沈伯洋回擊指影片內容造謠，證據都拿不出來。但粉專舉當年反清烈士陸皓東慷慨赴義的激昂陳詞，反觀沈伯洋不直認自己就是台獨，根本氣勢弱掉了。
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。
綜合《法新社》（AFP）與《路透社》（Reuters）報導，竊賊疑似於夜間潛入館內，破壞展示櫃玻璃後盜走文物，並可能在館內停留數小時。館方隨即封閉古典展區，暫停開放。館內官員僅低調表示：「博物館因安全原因暫時關閉，預計下週重新開放。」敘利亞當局尚未發布正式聲明。
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，韓國瑜預計將在今早（12日）1點45分出面發表談話。
根據中國官媒報導，11月13日，福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索。報導提到，3月26日，溫子渝、陳柏源
中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜今（12）日不僅公開回嗆「自己生病要別人吃藥」，更是在臉書發文
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸公安部門立案偵查，並威脅展開全球抓捕；而總統賴清德11日則點名立法院長韓國瑜應聲援，韓昨日亦回應表示，「從賴清德點這個名，很明顯看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥」。對此，資深媒體人陳揮文直言，沈會被大陸查，不是因為沈在立院的表現，而是因為其家族在大陸有開公司，而賴作為總統卻「降格」評論此事，還點名韓聲援沈，「一個是總統，一個是立法院長，這個會被大陸笑。」
統一獅外野手蘇智傑今年季後取得自由球員資格，經紀公司今（12）日表示，蘇智傑在提出申請前已與球團充分溝通，並經過深思熟慮。「智傑一直認為FA制度對台灣職棒發展是正向的，也希望藉由自身例子，讓市場累積更多參考經驗。」
中央普發現金1萬元，台中市議會日前通過提案，要求台中市府研議普發5萬元案，市府後來以公文回覆議員，表示財政目前沒有餘裕、無法發錢；多名市議員今天質詢，要求台中市長盧秀燕要有「guts（膽量）」，大方普發5萬元；盧秀燕回應說，「只要有錢，我非常願意發」、「如果大家認為不要減債，可以討論」。
放不放假都挨轟！中部四個縣市都放假，唯獨南投縣上班上課，縣長許淑華臉書遭網友洗版；而彰化拖到八點半，才公布停班停課；至於雲林，縣長張麗善臉書，一度公布上班上課，又刪文重發停班停課，縣府解釋是小編誤植；另外，台中出大太陽卻放假，盧秀燕市長說風力都有達標，請市民不要掉以輕心！台中市12日上午沒刮大風也沒下雨，中午更一度出現大太陽，就在市民們納悶為何放颱風假時，台中市長盧秀燕下午三點，召開颱風災害應變會議，盧秀燕不認為有誤判，還說這次氣象預報很準！台中市長盧秀燕：「今天都有測到平均風力七級，甚至有平均風力有測到八級的，那最大陣風有測到十級。」盧秀燕強調台中海線很長，有六個行政區，高達50萬人，呼籲民眾提高警覺，不要掉以輕心。上午無風無雨的縣市，還有雲林，前一天晚上，縣長張麗善臉書，一度放上正常上班上課，後來又急轉彎改為停班停課，被網友酸是刪文超人。雲林縣政府新聞處長陳其育：「臉書同仁那在發布訊息的時候，貼錯了圖文，那我們第一時間發現，也立即來撤文。」釋，因為同仁同時準備了，停班停課和上班上課的圖卡備用，小編20：02誤植圖片為上班上課，四分鐘後火速刪文，直到20：24重新發文說停班停課。只是真的是小編誤植嗎？民眾認為事關重大，停班課訊息更要謹慎！民眾：「反反覆覆改就造成說，不知道明天到底要不要（放假），最後結果是怎樣，我是覺得說，下次（發文）可以再謹慎一點。」比較中部各縣市，11日19：47台中率先公布停班停課，苗栗和南投都在八點公布，20：24雲林公布停班停課，而彰化縣民等最久，20：34才公布停班停課。就是因為沒有風雨，12日上午彰化民眾，騎車去定點收垃圾處，結果發現撲空。彰化過去該放沒放，被網友用咕嚕咕嚕洗版，如今真的宣布放假也被罵翻。至於南投縣，則是中部五縣市唯一沒放假，同樣也遭大批網友洗版，為何中彰投共同生活圈，偏偏南投沒放假？南投縣長許淑華：「中彰投的生活圈，是大家彼此給自己的一個參考，最重要的還是要依據氣象的標準。」颱風假放不放，對縣市首長都是兩難，無論放假與否，警報期間，還是請民眾不要掉以輕心！
民進黨立委沈伯洋日前才遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作。不料中國今（13）日又發出懸賞公告，表示要
知名連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」涉入詐騙洗錢案！老闆蔡閔如涉嫌透過假檢警、假投資手法，詐騙18名被害人9億元。有的被害人交出現金，有的連黃金都被騙走，已知有1億餘元流入十餘家公司帳戶進行洗錢，其中有9家是由蔡女所控制。台北地檢署檢察官組成專案小組，昨（11/11）日發動搜索行動，並拘提蔡女等20名被告到案，複訊後認為蔡女罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。台北地院13日清晨裁准。太報 ・ 5 小時前
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，經拘留8天後，調查報告已完成。馬國總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基12日表示，目前尚無足夠證據顯示黃明志涉案，預料他將於13日獲得保釋。消息曝光後，再度引發社會關注。中天新聞網 ・ 14 小時前