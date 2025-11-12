韓國瑜打沈伯洋這個耳光好響亮 沈政男酸：賴清德聽到了嗎？

民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，對岸更揚言要「全球通緝」，引發國內譁然。總統賴清德11日公開聲援，並喊話立法院長韓國瑜要站出來維護國會尊嚴，韓國瑜今（12）日回應，這根本是「生病的人要別人吃藥」，並呼籲廢除台獨黨綱。對此，精神科醫師沈政男直呼，「韓國瑜打沈伯洋這個耳光好響亮！」

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

沈政男在臉書發文提到，「韓國瑜打沈伯洋這個耳光，直接命中目標，打得好響亮！」並表示台灣原本沒有「境外敵對勢力」這種說法，這是前總統蔡英文弄出來的，其原因在於綠營在2018地方選舉大敗，尤其是在高雄輸給了掀起「韓流」的韓國瑜，而選後檢討，他們就歸咎於部份媒體做假新聞，幫助特定候選人！

廣告 廣告

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

沈政男指出，就是一些人所說的「紅媒」於是在2019年中，啟動了所謂「國安五法修法」。簡言之，就是因為選舉失敗，就認定假訊息影響選情，然後矛頭就指向了對岸。然後民進黨、時代力量與基進黨在這時提出了「中共代理人」法案，後來沒通過，於是又弄了個《反滲透法》，在2019年底通過，當中就出現了「境外敵對勢力」這樣的字眼。

沈政男續指，蔡英文在2022年將沈伯洋引入民進黨，結果2024年，一向對蔡英文不以為然的賴清德，竟然也相信此人說法，將沈伯洋列為不分區立委前茅，當上總統後就將中國大陸宣告為「境外敵對勢力」，而後來發生了什麼事？人類民主史上的大笑話，大罷免。起因不就是沈伯洋那套抹紅說法，唬得綠營一愣一愣，使綠營支持者一定要把「匪諜」除掉？

民進黨立委沈伯洋。（資料照／中天新聞）

沈政男直言，這就只是一種陰謀論而已，「韓國瑜打沈伯洋的這個耳光，賴清德聽到了嗎？竟然還有人要推沈伯洋選台北市長，藍白求之不得！」

精神科名醫沈政男。（圖／翻攝自沈政男臉書）

最後沈政男不客氣地說，沈伯洋的抗中陰謀論是用國會議員的身分表達嗎？他的言論有得到立法院背書與民眾支持嗎？為什麼要韓國瑜幫他講話？多數台灣人根本不認同那樣的陰謀論。不信的話，下次選舉就會繼續受到教訓。

延伸閱讀

韓國瑜嗆賴「自己生病讓別人吃藥」！鍾佳濱：請院長率先對抗境外病毒

蔣德綱/搶救黑熊大兵？

要韓國瑜聲援沈伯洋 徐巧芯轟賴清德如「巨嬰發言」乾脆讓位