韓國瑜拋新春與賴清德會面「談化解衝突」 綠委批：想丟包給總統

今年度的中央政府總預算，持續在立院遭在野封殺。立法院長韓國瑜近期接受媒體訪問時拋出，希望新春期間，五院院長有機會與總統會面，韓國瑜想當面建議賴總統重視「化解衝突」的重要性。不過今（9）上午，多名國民黨立委與退休警察總會，到行政院陳情，要求依法編列提高警消退休金預算，否則總預算就別想解套。

總預算卡關 韓國瑜盼賴總統重視「化解衝突」

朝野僵持不下之際，韓國瑜在媒體訪問中提到，期待新春期間總統賴清德能邀請五院院長會面，韓國瑜說，將當面建議賴總統思考「化」字的重要性，強調當前應「化解衝突對立」，找出大家都能接受的路，否則對老百姓沒有幫助。

立法院長韓國瑜說，期待賴總統新春期間邀五院院長會面，盼化解衝突。圖／台視新聞

韓國瑜拋賴清德與「五院院長」會面 陳培瑜：想丟包給賴總統

對此，民進黨立委陳培瑜批評，韓國瑜「只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處」，並指韓國瑜是「最有機會主持相關公道，促進預算實質審核的人，但很可惜他到現在沒有作為，還想丟包給賴清德總統。」

韓國瑜發聲，盼解朝野僵局，但藍綠之間的緊張對立，似乎沒有那麼容易鬆動。

台北／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

