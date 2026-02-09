韓國瑜拋「化」字盼解國防預算僵局 蔣萬安表態認同

台北市長蔣萬安今天與南港區里長座談。(記者陳逸寬攝)

〔記者何玉華／台北報導〕國防預算在立院持續卡關，立法院長韓國瑜透露，總統賴清德在新春期間可能會邀五院院長，他會正式向總統提議，考慮「化」這個字，希望能藉此化解衝突。台北市長蔣萬安今(8)天表示，他認同韓國瑜的想法，他也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。

國防預算在立院持續卡關，引起美方關切。韓國瑜接受電視台訪問時提到，美國幾乎點名批判以國民黨為主的在野黨，這是很不好的負面發展。過年時可能會與總統賴清德見面，他會向賴清德提議，考慮「化」這個字，大事化小，小事化無，逢凶化吉，否則永遠衝突，對台灣老百姓一點幫助都沒有。

廣告 廣告

蔣萬安今天出席南港區市長與里長有約座談，會前被問到此事時，他表示，支持必要且合理的軍購案，厚植國防實力，立法院也必須實質審查，嚴格把關。他認同韓國瑜的想法，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。

【看原文連結】

更多自由時報報導

幕後》台美軍購阻礙北京威懾日本、台獨 王滬寧促國民黨：關鍵是要「無法實現」

陳菊住院養病 賴清德私人行程再赴高醫關心

盧秀燕三會谷立言 賴清德笑而不答

自民黨席次過半 賴清德致賀高市早苗：日本選民肯定國家長遠發展願景

