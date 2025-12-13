韓國瑜拒出席國政茶敘 民眾黨贊同：挺直腰桿捍衛尊嚴

立法院長韓國瑜拒絕出席賴清德總統召集的國政茶敘，對此，台灣民眾黨表示，總統賴清德帶頭摧毀台灣民主憲政、破壞法治國原則；也稱讚韓院長能夠挺直腰桿捍衛尊嚴表達佩服。

立法院長韓國瑜。（圖／韓國瑜臉書）

台灣民眾黨透過新聞稿表示，賴清德以民主進步黨主席身份邀集黨籍立委聚會，公開向社會宣布行政部門將以不副署、或是副署但不執行立法院三讀通過的法案，已經跨越憲政民主的紅線。

台灣民眾黨認為，在賴清德眼中，國會三讀通過的法律是空氣，只要賴清德不喜歡、個人覺得不合理、不合意，就可以不執行，這絕對不是民主法治，而是專制獨裁。他強調，從警消退休金、現役軍人待遇、再到財劃法，這些國會三讀通過的法律，行政部門只因為民進黨不喜歡就傲慢跋扈的不執行。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

台灣民眾黨質問，哪一個民主憲政國家可以由行政權自行決定要不要守法，這不是民主、這是獨裁，這不是法治、這是人治。台灣民眾黨公開請問賴清德，請賴總統告訴全體國人，是只有賴清德可以不守法，還是每一位人民都有選擇不守法的權利。

台灣民眾黨批評，賴清德總統上任至今，面對執政黨內部毀憲亂政、甚至透過司法手段打壓異己的種種劣跡，始終選擇視而不見。當朝野對立已達冰點，賴清德不願誠心找在野黨主席進行實質的政治對話與溝通，反而只想躲在總統府內抱團取暖，更試圖把韓國瑜院長找進府內喝茶，將其當作轉移施政無能焦點的擋箭牌。

台灣民眾黨進一步表示，對於韓院長能夠挺直腰桿捍衛尊嚴表達佩服。他回顧今年2月，賴清德第一次召集五院院長進行院際協調，當時韓院長苦口婆心告訴賴清德總統，以民進黨主席身份呼籲停止大惡罷，結果不僅毫無效果、反而換來賴清德變本加厲，以團結十講進行鼓吹大惡罷、甚至高喊要剔除雜質。

面對台灣此刻的憲政危機，台灣民眾黨提出三個誠懇的呼籲。第一是恪遵法律，請賴清德政府遵守法律，行政部門停止對於國會惡意的抵抗，尊重新國會的民意基礎，不要再繼續破壞法治國的原則，回歸台灣憲政民主應有的樣貌。第二是公正執法，國家機關應該嚴守中立，執政黨應該停止操弄檢調司法，作為整肅政敵的東廠打手。第三是誠懇溝通，請賴總統放下身段，走出同溫層,與在野黨主席誠懇共商國是，才能夠解決國家的難題。

民進黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

針對媒體詢問傳出綠營以換掉民進黨總召柯建銘作為未來綠白合作籌碼一事，台灣民眾黨黨主席黃國昌嚴正駁斥，強調從未有民進黨人士前來接觸，早在三個禮拜前就已經聽到民進黨接下來要透過媒體放風聲、進行政治操作的消息。黃國昌表示，賴清德和柯建銘水火不容要鬥爭是民進黨的家務事，台灣民眾黨不會介入他黨事務，也請民進黨省省吧，這種廉價的政治放話，只是用無用的手段掩飾自己的無能。

黃國昌重申，賴清德若一意孤行要摧毀台灣的民主憲政，接下來所有的歷史、政治、法律責任，都必須要面對。他呼籲賴政府別執意跨越憲政民主的紅線，帶頭踐踏台灣民主法治，能虛心聽取台灣民眾黨誠懇提出之解方。

