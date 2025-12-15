韓國瑜拒出席賴清德國政茶敘 卓榮泰嗆無視憲法：關閉合作往前走道路

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（15）日批評立法院長韓國瑜無視憲法。（組合圖／翻攝自卓榮泰、韓國瑜臉書）

藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，近日行政院提覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰今（15）日宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。卓榮泰強調，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會立法院長韓國瑜、立法院各個黨團，總統也兩次邀集相關院長國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道，但「韓國瑜無視憲法，今天公然拒絕賴清德的邀請，再次關閉討論的大門、關閉協商合作往前走的這一條道路」。

行政院長卓榮泰今日下午卓榮泰舉行「捍衛憲政秩序」記者會，包括卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵、政委林明昕、行政院發言人李慧芝、財政部長莊翠雲等人與會。

卓榮泰指出，今天是總統依法公布《財劃法》修正案的最後期限，身為行政院院長，必須以「不副署」的方式，來捍衛民主憲政以及國家的發展。

卓榮泰提及，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他曾多次拜會韓國瑜跟立法院的各黨團，總統也前後兩次邀集相關院的院長進行國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。不過，他批，令人遺憾的是，「韓國瑜無視憲法，今天公然拒絕賴清德的邀請，再次關閉討論的大門、關閉協商合作往前走的這一條道路」。

卓榮泰指出，這個會期總質詢在結束的那一天，他再次強調，「共同的合作才是國人對我們最大的要求，我願意也期待，我們都能一起以國家為念，以每一位國人為念」。他說，令人遺憾跟痛心，《財劃法》的覆議案，立法院不安排行政院進行說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，而行政院所提出的《財政收支劃分法》的版本，也完全無法排入審查，到這個時候，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下「不副署」的途徑。

卓榮泰強調，基於憲法權力制衡的設計，若立法院反對行政院不副署的決定，也可以依照憲法賦予立法院的權力，對行政院院長提出不信任投票來制衡，「不副署的行為，並非行政權獨大，也絕非獨裁」。

卓榮泰說，中華民國憲法既然賦予行政院院長「副署」權，面對違憲違法的法律，以「不副署」來停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院院長的必須採取的方式，這是憲法賦予行政院院長的責任。

他強調，秉持「忠於國家，忠於憲法」的至高信念與絕對忠誠，今天鄭重向國人報告，稍早他已經在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。

