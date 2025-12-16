韓國瑜拒國政茶敘惹議！談憲政僵局 游錫堃三回：台灣民主路大家一起走

記者劉秀敏／台北報導

前立法院長游錫堃舉辦《臺灣民主路－書法集》新書發表會（圖／翻攝畫面）

總統賴清德15日邀請行政、立法、考試三院進行院際國政茶敘，立法院長韓國瑜卻以「需要取得三黨團授權」為由缺席，引發議論。前立法院長游錫堃今（16）日受訪時，面對媒體關注當前憲政僵局，游錫堃僅表示，台灣的民主非常針對，值得大家共同珍惜，並三度強調：「台灣民主路，大家一起走。」

游錫堃今日上午舉辦《臺灣民主路－書法集》新書發表會，媒體關注，韓國瑜缺席國政茶敘，是否認為韓國瑜可以扮演朝野溝通角色，身為過來人的他有無建議？

游錫堃表示，他已經快要兩年沒有來到立法院跟大家見面，今天來的目的，是為了《臺灣民主路－書法集》的新書發表，這本書是以台灣歷史為架構、自由民主為血肉，邀請77位書法名家寫62首詩，共完成128幅作品，依據台灣歷史的進程，從武裝抗日至今分成10個階段，每一個階段選擇六首詩，完成這一本書法集。

游錫堃說，在這本書法集，可以看到先賢的血淚，為了爭自由、爭民主，為了反威權、反殖民，付出非常大的代價。台灣的民主非常珍貴，值得大家共同珍惜。「至於剛才問的問題，我只有用一句話跟國人共同勉勵：台灣民主路，大家要一起走。」

面對媒體持續關注院際協商議題，談及是否希望朝野坐下來談？游錫堃重申「台灣民主路，大家一起走。」台灣民主自由非常珍貴，他也期待「人飢己飢，人溺己溺」，漢字文化圈10多億人口，只有台灣是民主國家，其他地方的人民沒辦法享受自由民主的生活，全球人類都有責任來幫助他們，台灣是漢字文化圈唯一民主國家，更是責無旁貸。因此，他希望用書法藝術、用文化，把自由民主發揚光大，讓他們知道我們的經驗跟成就，催化他們也能夠開始爭自由、爭民主，享受自由民主法治人權的生活。

媒體追問，行政院不副署立法院通過的議案，「如果今天換做你是院長的話，有辦法接受？」游錫堃則說，他還是一句話：台灣民主路，大家一起走。

