韓國瑜拒國政茶敘 「照他意思辦卻不來」林楚茵轟：耍人當樂趣？

即時中心／梁博超報導

總統賴清德為解決朝野僵局，邀請行政、立法、考試三院院長在明（15）日上午於總統府舉行茶敘；然而，立法院長韓國瑜卻突以參加需取得各黨團授權，婉拒出席。對此，民進黨立委林楚茵就怒轟韓國瑜「耍人當樂趣？答應茶敘再反悔是哪招？」

林楚茵在臉書發文指出，總統賴清德邀請韓國瑜依憲法進行院際協商，韓國瑜說「茶敘形式比較好」，總統也答應安排；現在茶敘敲定下週一，完全照韓國瑜的意思辦。「結果韓國瑜說不來就不來，『耍人當樂趣嗎？』」

林楚茵直言，立法院長的職責是協調朝野共識、維持議事中立，但韓國瑜上任以來卻是跟著藍白多數亂搞，用「舉手表決」取代記名表決，配合國民黨提案裁示停止討論，沒收立委討論的權利，115年度總預算更是到現在都還沒付委審查，國會亂象的根源就是韓國瑜！

「總統主動邀請三院院長茶敘，把溝通大門打開，韓國瑜答應又反悔，改口要先取得『三黨團』授權。」林楚茵批評，韓國瑜忘記自己是「立法院長」，以為自己是藍白黨團的「稻草人」嗎？與總統茶敘都要國民黨「給授予」才能去？賴總統還得幫忙緩頰，說知道韓國瑜有難言之隱，希望他再思考一下。

林楚茵最後也提醒韓國瑜，立法院長不是只會唸議程的「讀稿機」，維持國會議事公正才是最重要的工作，韓國瑜不要淪為執行國民黨意志的「稻草人」！

原文出處：快新聞／韓國瑜拒國政茶敘！林楚茵曝「照他意思辦卻不來」開轟：耍人當樂趣？

