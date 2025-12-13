韓國瑜拒國政茶敘！總統：知道韓有「難言之隱」盼再思考

賴清德原本邀請三院院長進行國政茶敘，但被立法院長韓國瑜婉拒。（圖／東森新聞）





朝野僵局還有解嗎？總統賴清德原本邀請行政、立法、考試3位院長進行國政茶敘，但被立法院長韓國瑜婉拒。總統喊話韓院長「知道你有難言之隱」，到底韓院長「難言」在哪？總統的話被解讀，再度挑動藍營內部的權力運作與人物關係。

立法院長韓國瑜：「你叫我轉我就轉，我是招財貓。」

拍攝新年桌曆，韓院長說轉就轉，但遇到賴總統邀喝茶，可沒說喝就喝。尤其總統昨（12）日早上先轟藍白主導的立院嚴重影響國家安全；中午和綠委便當會，又支持政院可以不副署三讀通過的法案；沒想到下午總統府拳一揮，喊約3院院長茶敘，聲稱化解分歧。只見韓院長火速「撥擋」反擊，了當婉拒。

事隔一天，總統再度揮拳進攻。總統賴清德：「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。」

賴總統說韓院長有「難言之隱」，這可挑動藍營內部神經。國民黨主席鄭麗文：「你好好自己一個人喝杯茶，如果你到今天都還不知道問題的癥結在哪裡，我送一面鏡子給你好了。」

藍營黨魁對總統揮出「刺拳」，避免輿論有任何發酵空間。事實上，韓院長怎可能不知，上回過招總統，就是今年2月五院國政會商，朝野當時迎不到和解康莊大道，在野質疑先落入「鴻門宴」的圈套，只剩韓院長與黨團總召傅崐萁之間有嫌隙的喧鬧。眼見韓院長避免再陷內耗的此時，一拳又再度揮來。

總統賴清德：「我特別懷念過去立法院，王金平院長『公道伯』啦，王金平院長過去建立下來的規範跟精神能夠確實執行的話，我相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。」

字裡行間都不提韓，但講給誰聽大家都很明白。賴總統頻頻出招，韓院長見招拆招。此刻韓院長婉拒茶敘，府方表示不解；韓陣營出招，對府方的不解感到十分不解，就看如何解「你的不解」，有一方何時，從有解到沒解。

