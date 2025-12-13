韓國瑜拒絕出席國政茶敘！ 吳思瑤：總統善意一再遭無視

民進黨立委吳思瑤表示，立法院長韓國瑜拒絕出席國政茶敘是對總統善意的無視。 圖：翻攝自 吳思瑤臉書

立法院近期由國民黨團與民眾黨團多次聯手通過具爭議性的修法案，中央政府總預算至今仍未完成審議，朝野對立持續升高。為因應多項修法衝擊，總統賴清德規劃於下週一（15日）邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及考試院長周弘憲進行院際茶敘，盼透過協調化解僵局；不過，立法院長韓國瑜以「得先取得各黨團授權」為由，婉拒出席。

對此，民進黨立委吳思瑤今（13）日表示，賴清德「以國家元首高度，協調院與院之間解決爭議」，對於藍白陣營的態度，她直言，「怎麼不斷無視其善意與誠意呢？」吳思瑤指出，賴清德「不斷努力透過朝野對話，促成福國利民的工作」，而持續聯繫的院際協調，「就是最明確的例子」。

吳思瑤強調，總統「不放棄在憲法授權之下，進行院與院之間解決爭議的方法」，並努力且釋出善意、一再遞出橄欖枝，她質疑，「怎麼藍白都無視總統的善意跟誠意呢？」

針對韓國瑜拒絕出席院際協調，吳思瑤仍向其喊話指出，目前「還沒到週一」，呼籲韓國瑜「請做全民的立法院長，而不是被少數政黨勒住了頭，這種弱勢的院長」。她也表示，對韓國瑜出席院際協調「還是有所期待」，並提到「當初茶敘方式還是韓建議的」，賴清德依循相關建議調整安排，「總統的善意跟柔軟身段，這不是非常清楚嗎？」

最後，吳思瑤表示，賴清德「絕對還是以尊重民意優先，協調朝野意見團結國家，自始自終都沒有改變」。她也指出，當「毀憲亂政、禍國殃民的議案一再被粗暴通過」，作為國家元首及執政黨主席，賴清德「當然有義務站出來捍衛憲法，也要清楚對社會說明立場」，並強調，「我們一致認為國家利益高於政黨利益，呼籲就算不同黨也要同一國」。

