韓國瑜拒總統茶敘民眾黨讚拒摸頭！吳思瑤曝摸頭經典照：沒人超越黃國昌

政治中心／綜合報導

吳思瑤受訪秀出傅崐萁摸黃國昌頭的經典畫面。（圖／翻攝畫面）

《財劃法》陷入僵局，藍白昨天又強硬三讀通過「反年改」法案，為促進行政、立法等部門對話，總統賴清德出手邀請行政院、立法院及考試院長在下週一見面，然而立法院長韓國瑜主動建議從院際協商改成茶敘形式，卻又突然表達不克出席，讓府方相當意外。但，民眾黨今（13）日批評院際協調是作秀大讚「對韓院長拒絕成為行政權摸頭的對象，表達佩服」。對此，民進黨立委吳思瑤秀出傅崐萁摸黃國昌頭畫面，強調「院際協調本身不會被摸頭，反而同情韓院長是不是被某些政黨勒住了頭」。

廣告 廣告

吳思瑤在立法院受訪表示，民眾黨今天似乎是力挺韓國瑜院長不參加院際協調，他們還表達敬佩認為韓國瑜不應當被摸頭，「說到摸頭民眾黨要確定欸，隨便google一下，這是當今政壇被摸頭最經典的畫面，google一下就會跳出來，所以說到被摸頭沒有人超越得了黃國昌！」

吳思瑤說，院際協調是總統依據憲法44條的授權，可以針對院與院之間的爭執，召集各院進行對話共覓解方，這是憲法賦予總統的權力，事實上也曾舉辦過就今年度的政府總預算案，當時韓國瑜院長也參加了，參加後也確實對於當時被砍過頭的國家總預算，提出了相對可以解決的解方，這就是院際協調的前例。



「我就不解了，韓國瑜現在以立法院是合議制，院長沒有獲得其他黨團授權就不宜參與院際協調。」吳思瑤指出，上一次韓國瑜參加院際協調，難道是有經過各政黨的同意嗎？「當時我就是黨鞭，我所知道的並不需要也沒有這件事情」，立法院長是全民的院長，是跨越黨派的院長，而不是只是藍白個人所屬政黨的院長，絕對不存在所謂的合議制，院長往左走往右走都要獲得立法院政黨的同意？

吳思瑤表示，韓國瑜也不需要把一個全民院長做小了，院際協調是憲法的賦予，不需要以小人之心度君子之腹，絕對可以透過大家懇切的對話解決院際之間的衝突，「倒是韓國瑜院長可能有難言之隱，他現在碰到的難題可能是被某些政黨勒住了頭！院際協調本身不會被摸頭，反而同情韓院長是不是被某些政黨勒住了頭。」

另外，吳思瑤也指出，自己注意到民眾黨除了不挺院際協調，反而要求總統應該召開政黨的對話，她認為民眾黨就是非常的雙標，因為過去總統邀集跨政黨國安會報、國安簡報，當時破局告吹也是基於黃國昌個人的一些理由，現在反過頭來要求，總統不應院際協調反應當來政黨對談，黃國昌、民眾黨就是一個雙標黨。

吳思瑤也狠酸黃國昌，「除了被摸頭沒有人超越的了他，刷存在感也沒有人贏得了黃國昌，黃國昌現在不挺院際協調，恐怕改要求召開政黨對談，是因為黃國昌不能容忍沒有他的畫面，沒有他的角色如此而已。」

吳思瑤也不忘跟韓國瑜喊話，「禮拜一還沒到，請做全民院長而不是被少數政黨勒住了頭，這種弱勢的院長，對於韓院長出席院際協調還是有所期待。」

去年五月，在立法院議場前傅崐萁摸黃國昌頭。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

更多三立新聞網報導

韓國瑜不去國政茶敘 黃國昌：展現智慧！賴清德只是要找他背鍋

民進黨私下接觸拋「換掉柯建銘」換重啟互動？黃國昌嗆：省省吧

新北市長內參民調！吳子嘉爆「他知名度高但輸很多」 揭秘驚人差距

黨代表連署召開臨時會「討論2026選舉提名」 黃國昌：程序公開透明

