韓國瑜拒總統茶敘！民眾黨表佩服 再轟賴清德喝茶作秀無助國政

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

針對總統賴清德邀約立法院韓國瑜院長「國政茶敘」遭婉拒一事，民眾黨今（13）日表示，對韓國瑜拒絕成為行政權摸頭的對象，表達佩服。民眾黨也呼籲賴清德，不要再玩弄政治公關手段，請展現出身為國家元首應有的格局，用具體的行動回應民意，否則只會讓這場憲政亂局更加難以收拾。

圖為民眾黨主席黃國昌。（圖／資料照）

民眾黨指出，今年2月在賴清德總統主持的院際協調中，韓國瑜曾當面請賴清德以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免，不僅毫無效果，反而變本加厲，換來賴清德以「團結十講」為名帶頭呼籲「清除雜質」！賴清德至今仍無任何溝通和解之誠意，只想透過形式主義的過場，營造朝野和諧的假象，這種政治操作，不僅毫無意義，更是對在野力量的羞辱。

民眾黨表示，賴清德上任至今，面對執政黨內部毀憲亂政、甚至透過司法手段打壓異己的種種劣跡，始終選擇視而不見，甚至推波助瀾。當朝野對立已達冰點，賴清德不敢面對自己製造的憲政僵局，也不願誠心找在野黨主席進行實質的政治對話與溝通，反而只想躲在總統府內「抱團取暖」。試圖把韓國瑜院長找進府內喝茶，將其當作轉移施政無能焦點的「擋箭牌」。這種逃避現實、只想做表面功夫的行為，證明了賴政府在處理朝野關係上，果真無用至極。

民眾黨嚴正重申，解鈴還須繫鈴人，國家當前的困境源於執政者的傲慢與違法。賴清德若真有心為國家長治久安著想，請立刻落實以下三件該做的事：第一，恪遵法律：行政權應停止對於立法監督的惡意抵抗，尊重新國會的民意基礎，停止繼續破壞法治國原則，回歸憲政民主。第二，公正執法：國家機關必須嚴守中立，執政黨應停止操控檢調司法淪為整肅政敵的東廠打手，讓人民重新信任司法的公正性。第三，溝通在野：真正的朝野對話，最直接有效的方式，就是政黨主席直接公開溝通對談。請賴總統放下身段，走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是，解決真正的國家難題。

民眾黨呼籲賴清德，不要再玩弄政治公關手段，請展現出身為國家元首應有的格局，用具體的行動回應民意，否則只會讓這場憲政亂局更加難以收拾。



