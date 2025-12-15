韓國瑜拒賴清德茶敘 鍾佳濱批為一黨之私：什麼國家大政才願參與？

民進黨立法院黨團上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，並回應輿情。楊亞璇攝



針對《財劃法》、反年改等修法爭議，總統賴清德今（12/15）上午10時30分，邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及考試院長周弘憲於總統府進行國政茶敘，卻遭韓國瑜婉拒出席，僅2院長參與。民進黨團幹事長鍾佳濱今（12/15）批評，韓國瑜身為立法院的院長，居然為自己黨派的利益來考量，主人提議邀請客人，都照客人的意思改成茶敘了，韓又反悔不來，真的不曉得韓到底什麼樣的國家大政，才願意參與。

民進黨團今舉行記者會回應時事，對於韓國瑜婉拒賴清德茶敘，鍾佳濱表示，韓國瑜身為立法院的院長，居然為自己黨派的利益來考量，為何現在的立法院院長，覺得因為顧及黨派之私，不願意來參加，「我們非常的不能理解」。

他說，當然《憲法》第44條的規定是一個象徵性的國家元首的行使調解權，並沒有強制的規定。「院長來不來，我們都予尊重。」但是韓國瑜不來，推說不能代表立法院、立法院是合議制，其實再再證明，韓國瑜連國民黨團都沒有辦法有能力去作為一個院長來帶領。「因此我們覺得非常的遺憾。」

鍾佳濱指出，更何況，原來總統提議要進行的院際調解，是韓國瑜說要改為茶敘，韓國瑜覺得形式上不要那麼的嚴肅，「主人提議邀請客人，都照客人的意思改成茶敘了，他又反悔不來。真的不曉得韓院長到底什麼樣的國家大政，你才願意參與。」

