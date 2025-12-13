韓國瑜拒赴國政茶敘 王金平指「不能做任何決議」：都要立院通過才算數

記者劉秀敏／台北報導

前立法院長王金平出席「114年宏道獎頒獎典禮」（圖／翻攝畫面）

本屆立法院上任一年多以來，國民黨團與民進黨團多次挾人數優勢通過各項爭議法案，總統賴清德繼邀集民進黨團立委共商對策後，近日也邀請行政、立法、考試三院會商，但立法院長韓國瑜突然以「要先取得三黨團共識」為由不出席。對此，前立法院長王金平今（13）日受訪表示，韓國瑜如果沒有經過立法院議決，並將結論作為其堅持或主張的立場的話，恐怕是有問題的，當然要去茶敘也可以，但就表示意見，不能參與做任何決議，因為任何決議都要經立法院會通過才算數。

廣告 廣告

王金平今日上午出席「114年宏道獎頒獎典禮」，針對反年改修法三讀，外界批評年改走回頭路一事，王金平僅說，對於修法內容還不清楚，不便做任何回應，而不要讓國庫破產的方法、項目很多，每一項應該都提出來討論。

媒體關注，賴清德邀請三院會長茶敘，韓國瑜卻突然婉拒出席，王金平表示，韓國瑜如果沒有經過立法院議決，並將結論作為其堅持或主張的立場的話，恐怕是有問題的，「還是他個人的選擇啦」。當然要去茶敘也可以，那就表示意見就好，不能參與做任何決議，因為任何決議也都要立法院正式院會通過，才算是真正的決議。

至於再修版《財劃法》爭議，如何看待綠營內部有聲音建議行政院長卓榮泰以「不副署」來反制？王金平回應，他們有他們的看法，別人也有別人的看法，總是各有不同意見，要怎麼處理，就慢慢看看事情的發展與各界的討論，「當然現在也不能說誰合憲誰不合憲、誰就說了算，我看也不是這麼簡單。」

媒體追問，若卓榮泰真的不執行法律的話，是否可能造成憲政危機？王金平則說，這要看看兩院的互動，最後產生怎麼樣的結果。

更多三立新聞網報導

暗酸韓國瑜？賴清德「懷念王金平常協調朝野」：避免表決也很少逕付二讀

現在是台灣醫療科技發展好時機 賴清德揭三關鍵：法制、經費、產業俱全

挺盧秀燕2028選總統？王金平：她選什麼我就支持什麼

要鄭麗文堅持兩岸主張「慢慢會有人肯定」 王金平：若能見習近平是機會

