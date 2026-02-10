韓國瑜指會保障李貞秀 劉世芳：適用哪條法律寫清楚

（中央社記者高華謙、賴于榛台北10日電）立法院長韓國瑜日前說，會保障陸配李貞秀在內的每個立委。內政部長劉世芳今天回應，立法院公務員要依法執行，不管哪個層級都要對法律負責。要以兩岸條例或國籍法解釋李貞秀可以在立法院行使職權，請白紙黑字寫清楚。

劉世芳今天接受網路節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，談及李貞秀是否放棄中國籍等議題。

針對韓國瑜說會保障立委權益、也無權解職立委等。劉世芳說，不管是國籍法、兩岸條例或選罷法，立法院公務員要根據法律執行，不是根據內政部長給予規定，且不管哪個層級都要對法律負責，不是對個人負責。李貞秀適用哪一條法令得以行使立委職權，請立法院白紙黑字寫清楚。

針對是否會由憲法法庭處理。劉世芳說，李貞秀解職問題只能依國籍法第20條處理；李貞秀索資方面，根據政府資訊公開法、國家機密保護法等，她身為內政部長，列機密以上文件一律不提供，立法院若要強索資料，可能需要到憲法法庭處理。

若面對李貞秀質詢是否會杯葛。劉世芳說，並非所有部會都要跟立院對抗，她也尊重立委行使職權，但面對不被國籍法承認的立委，合法性會被質疑，這就要看立法院智慧。

劉世芳也說，當初有接獲立法院告知，民眾黨前立委麥玉珍有提出放棄越南國籍相關證明，內政部也就據此承認放棄，但當時立法院並未提供相關影本。至於李貞秀能否比照辦理，要看立法院。

針對民進黨立委林楚茵質疑，李貞秀在2025年才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，代表李貞秀在2024年立委選舉投票時仍在中國設有戶籍，不具參選資格。

劉世芳表示，去年有要求沒除中國戶籍者必須在一定時間內除戶籍，因此李貞秀去年確實有除中國戶籍，根據回文的官方文件，李貞秀在很早以前就沒有中國戶籍，因此李貞秀具有兩岸條例中候選人參政資格。不過要請中選會再確定，李貞秀當初提出戶籍證明或中華民國國民身分證明是否符合當時選罷法、國籍法限制。

至於國籍法給予一年期限緩衝，是否代表李貞秀這一年內都能行使職權。劉世芳說，不是，李貞秀在就職前就需要申請放棄他國國籍，且要提出退籍申請書並有官方戳章，但李貞秀連寄申請都沒寄出去，因此內政部認定李貞秀沒完成就職前的程序。

劉世芳說，中選會給當選證書，是因當時不分區登記時就提列名單、保證參政，但仍需經過中選會委員會議追認，待中選會遞補新任委員後，對於追認部分也要提出合法法律規範。

中選會回應，民眾黨第11屆不分區立委選舉登記候選人名單共34人，當初民眾黨申請登記時，備有每一候選人登記申請調查表與最近3個月內戶籍謄本等文件，並經中選會委員會議審定通過，候選人資格都符合公職人員選舉罷免法規定，查無候選人有不得登記為候選人的狀況。另已依法辦理民眾黨不分區立委遞補作業，將於之後召開的委員會議追認這項遞補案。（編輯：謝佳珍）1150210