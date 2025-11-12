韓國瑜指賴清德打斷台灣安全3隻腳 卓榮泰反嗆：鄭麗文拜共諜也要吞下去？

針對總統賴清德喊話立法院長韓國瑜率立委聲援遭「中國通緝」的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日回應，一張桌子有4隻腳，台灣安全也是4隻腳，但4隻腳卻已被賴清德跟民進黨打斷3隻。對此，行政院長卓榮泰表示，桌上有兩盤菜，一盤是國民黨主席（鄭麗文）祭拜共諜，另一盤是中國全球追捕沈伯洋，難道這兩盤菜韓國瑜都要沉默地容忍、沉默地吞下去嗎？

對於賴清德的呼籲，韓國瑜今表示，一張桌子有4隻腳，台海安全也是，第1隻腳是保護中華民國、第2隻腳是保護民主自由、第3隻腳是維護美台關係、第4隻腳是維護兩岸和平，但4隻腳卻已被賴清德跟民進黨打斷3隻，只剩維護美台關係，「民進黨的台獨黨綱放著如何保護中華民國？大罷免如何保護民主自由？稱大陸為境外敵對勢力如何維護兩岸和平？」

卓榮泰對此則以「桌上有兩盤菜」回應，一盤菜是國民黨主席參加祭拜共諜的活動，這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，影響很大，且呼應了中國現在要學習「吳石精神」的統戰的號召，但身為國會議長的韓國瑜迄今沉默不語。另一盤則是中國對中華民國國會議員發動全球追捕，不僅違反自由、民主、人權，更對人身安全造成威脅。政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，但國會議長迄今也沉默不語，「難道這兩盤菜韓院長都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎？應該給國人一個明確的說法。」

