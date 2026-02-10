韓國瑜挺李貞秀喊「保障立委問政」 劉世芳：都「頭七」了還沒看到退籍申請書

劉世芳今天說，都「頭七」了還沒看到李貞秀退籍申請書。（鏡報李智為）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議仍備受熱議，立法院長韓國瑜稱會保障中配李貞秀在內的立委問政。對此，內政部長劉世芳說，立法院要用「兩岸人民關係條例」、《國籍法》或其他法律來解釋李貞秀可以行使其所有立委職權，請白紙黑字寫清楚。她還說，李貞秀從宣誓就職到今（10）日剛好「頭七」，還沒看到退籍申請書，所以內政部的認定，她就是沒有完成擔任立委的程序。

關於李貞秀的爭議，劉世芳今天說，在修「兩岸人民關係條例」的時候，是根據憲法增修條文第11條，現在的中華民國跟中華人民共和國到底是互相隸屬還是互不隸屬？如果回歸到包括前總統馬英九曾經擔任總統的時候，當然知道是互不隸屬，不然怎麼宣示叫總統？

劉世芳表示，回歸到公職，考試、服公職是台灣國民的權利，規範到權利的時候，就是回歸到《國籍法》，「否則現在所有軍公教都可以說，我1949年以前從中國來的，所以是中華人民共和國跟中華民2兩國的國民，這不是亂掉了嗎？」

李貞秀自稱沒有放棄國籍成功的相關部份，劉世芳說，這個她懷疑，因為有同仁給李貞秀退中國國籍的申請書，因為知道她要在2月3日就職，規定是2月3日前要有申請書；另外，也知道李貞秀沒有跟立法院相關單位提到這部分，是不是她不曉得有這個申請書，所以說送一個給他參考，「但被她揶揄，這對我們公務人來說不公平」。

劉世芳認為，立法委員是國家名器，本來就應該按照規定走，也許她不曉得有這樣退籍的程序，但其實很多國家都知道有這樣的程序，加上很多人為了擔任立委，已經放棄自己母國或第二國的國籍，但還是沒有看到她（李貞秀）真的有提出這樣的申請，「若有提出申請，會體諒中國給你刁難，可能不會馬上給官方文件」。

劉世芳指出，立法院要用「兩岸人民關係條例」、《國籍法》或其他法律來解釋李貞秀可以行使其所有立委職權，請白紙黑字寫清楚。內政部當然尊重立法院各項決議或法定決議，「法律就是在這裡，不管事是哪個層級的公務人員，都是對法律負責，不是對執行法律的公務人員負責」。

關於李貞秀能否擔任立法委員，劉世芳說，李貞秀要從就職前一日是否有明確給立法院或內政部退籍申請書，就算她隨便亂寫，但只要有戳章內政部都認，「但就是沒有，因為時間已經過了，現在剛好『頭七』了」。

