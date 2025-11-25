中央社

韓國瑜接待史瓦帝尼議長訪團（2） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

立法院長韓國瑜（右）25日在立法院接待史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）（左）及其訪問團，韓國瑜致詞表達歡迎之意。

中央社記者鄭清元攝 114年11月25日

