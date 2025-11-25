韓國瑜接見史國議長 盼國會外交為台非維持良好驅動力

史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札(Jabulani Mabuza)率團訪台，立法院長韓國瑜今天(25日)接見馬布札時表示，中華民國與史瓦帝尼長年有經濟商業合作，台灣有20家廠商赴史瓦帝尼投資，在當地創造14000個就業機會，期待透過國會外交，讓台灣與其他非洲國家維持良好的驅動力。

非洲友邦史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札受我國政府邀請，率團來台訪問。立法院長韓國瑜25日接見馬布札及訪團成員，並由國民黨、民進黨、台灣民眾黨所推派的代表張智倫、郭昱晴、麥玉珍一同獻花，表達歡迎之意。

韓國瑜致詞時表示，史瓦帝尼是我們正式有外交關係的邦交國，近幾年來，史瓦帝尼的經濟表現非常亮眼，每年GDP成長皆以6%的增幅速度，可預判史瓦帝尼的發展與進步指日可待。

韓國瑜指出，中華民國與史瓦帝尼自1995年便開始進行經濟商業合作，每年也都有舉辦部長級會議，對雙方經濟貿易交往有極大貢獻，他希望雙方部長級會議能夠維持下去，經貿發展也能有更好的成果。

韓國瑜並說，馬布札已是第五度訪台，過去擔任工商部長時，大力爭取雙方經貿交流，如今台灣有20家廠商在史瓦帝尼投資，雇用14000多位史瓦帝尼當地勞工，這樣的比例在外商中非常高，希望這個數字能繼續成長。

韓國瑜表示，台灣國會共有113席立委，共有25位立委加入「台灣與非洲國會議員友好協會」，他期待透過國會外交能為兩國帶來更多交流與合作。韓國瑜說：『(原音)我想未來這25位立法委員當領頭羊，可以讓台灣跟史瓦帝尼跟其他非洲國家維持良好的驅動力，非常期待。』

馬布札隨後致詞時指出，他此行來台，對台灣蓬勃發展的民主、強勁的經濟成長與人民的韌性感到印象深刻。他表示，兩國邦誼奠定在互相尊重、信任與合作的基礎之上，期待台、史互相分享學習經驗的同時，也能透過國會外交與對話，繼續深化兩國的邦誼，並進一步攜手合作，造福兩國人民並促進此區域的和平與繁榮。(編輯：陳士廉)