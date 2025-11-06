韓國瑜接見救國團 盼救國團持續照顧青年

立法院長韓國瑜今天(6日)接見救國團全國各縣市主委，韓國瑜表示，救國團長期照顧青年，希望未來繼續秉持此精神。救國團主任葛永光則呼籲立法院支持黨產條例修法，把成立時為政府組織的團體排除在黨產條例適用對象之外。

立法院長韓國瑜6日在國民黨立委張嘉郡、黃建賓、許宇甄陪同下，接見救國團全國各縣市主委一行。

韓國瑜致詞時表示，想到救國團，年輕時模樣歷歷在目，救國團照顧台灣一代又一代青年朋友，各項活動促使青年交流，相互學習成長，這些難忘的回憶深植在年輕人心中。

韓國瑜說，到他這一輩雖不再年輕，可是想起年輕的模樣，那顆活潑的心依然躍動著，令人思念無限。韓國瑜也提到自己擔任高雄市長期間，到餐館吃飯，老闆娘興奮衝到他面前高歌救國團團歌，稱那是她一生中最美好的回憶，讓他印象深刻。

韓國瑜指出，青年強則國家強，青年有才華，國家當然就有能力，因此，照顧青年是國家政府非常重視的，期盼救國團秉持照顧青年的精神，未來一棒接一棒傳承下去。

隨後，救國團主任葛永光以「家人聚會」形容此次接見，表示許宇甄、張嘉郡、黃建賓都參與地方救國團的運作，和救國團淵源深厚。

葛永光提到，上午救國團工作報討論到籲請立法院修正黨產條例，把成立時為政府組織的團體排除在黨產條例適用對象之外，過去他曾拜會在野黨團，藍、白黨團都表示會全力支持該項修法，國民黨主席鄭麗文上午也特別現身參加工作會報，也當面表示會全力支持，希望韓國瑜能協助推動修法，還給救國團一個公道。