韓國瑜接見美智庫 盼深入傾聽台灣人民聲音

（中央社記者王承中台北5日電）立法院長韓國瑜今天接見「美國外交政策全國委員會」一行時表示，台海情勢受到各國關注及討論，而台灣的立場和民意，也應被聽到與理解，期待訪團藉此次訪問深入傾聽台灣人民的聲音，認識台灣成熟的自由民主制度，將觀察傳達至美國及國際社會。

立法院長韓國瑜於今天下午在國民黨立委陳永康、民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿等人陪同下，接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）一行7人。

據立法院新聞稿，韓國瑜表示，過去一年全球與東北亞區域緊張情勢升高，世界已有逾30個國家進入戰備狀態。台海情勢受到各國關注及討論，而台灣的立場和民意，也應被聽到與理解，期待NCAFP藉此次訪問深入傾聽台灣人民的聲音，認識台灣成熟的自由民主制度，並將觀察與體會傳達至美國及國際社會。

雙邊對話時，陳永康感謝美方長期支持台灣民主與區域穩定，並應詢針對為期8年、總計400億美元（約新臺幣1.25兆）的特別預算表達看法，強調國防能力不僅取決於裝備採購，更需完整人員訓練、跨系統協調能力、社會韌性與能源安全等環節同步強化，方能提升台灣整體防衛效能，並認為行政部門應充分說明該預算的用途及規畫。

范雲表示，民進黨政府一貫重視台海和平，並透過增加國防預算強化自我防衛能力，使北京清楚理解發動戰爭的代價。她呼籲在國家安全議題上，朝野應持續溝通與協調，跨越政黨分歧，共同支持有助台灣安全之政策。

陳昭姿指出，民眾黨前黨主席柯文哲早在2024年總統大選期間便公開支持將國防預算提高至GDP的3%，顯示民眾黨對國防現代化的重視。呼籲政府在特別預算及與美國對等關稅談判上加強資訊公開，以利社會監督並瞭解相關內容。（編輯：翟思嘉）1141205