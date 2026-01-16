韓國瑜推廣雲林茂谷柑 挺農民

立法院長韓國瑜十六日上午出席在立法院康園餐廳前廣場舉辦的雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會。（立法院提供）

記者王超群∕台北報導

立法院長韓國瑜十六日出席雲林茂谷柑行銷活動時呼籲，政府與社會關注多集中在台積電等高科技半導體產業，但台灣仍有多項產業值得重視，醫療、傳統產業與農漁產品等常被低估。

立法院康園餐廳前廣場舉辦的雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會，與會者還包括雲林縣政府代表、農業部農糧署中部分署代表及雲林同鄉會代表等。活動以推廣雲林茂谷柑為主軸，現場並安排合影宣傳。

韓國瑜致詞表示，茂谷柑象徵年節吉祥如意，看到茂谷柑就知道農曆年節將近，呼籲消費者多採購雲林茂谷柑及台灣本土農漁產品，讓農民、漁民與畜牧業者的辛勞能被看見，也能獲得穩定收入。

韓國瑜提到，茂谷柑緣起於民國六十年，由台灣大學教授自美國引進台灣，並指出茂谷柑皮薄、汁多，是年節常見水果之一。他並感謝長期協助推廣地方農漁產品的人員，透過各種平台把各地產品介紹給更多消費者。

韓國瑜指出，政府與社會關注多集中在台積電等高科技半導體產業，但台灣仍有多項產業值得重視，包括醫療、傳統產業與農漁產品。他表示，台灣醫療技術與裝置在亞洲具競爭力，傳統產業在多類民生用品與運動器材也具國際市場表現，但常被低估。

韓國瑜以水果外銷為例指出，台灣優良水果在海外市場的能見度仍待提升，政府應加強協助行銷，讓國外消費者更了解台灣農產。他最後表示，希望社會各界給農漁民更多支持，讓其辛苦耕耘能養家餬口並照顧下一代，並祝福民眾新年快樂。