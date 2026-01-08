韓國瑜推馬年春聯！ 「馬上幸福」發送地點曝光

立法院長韓國瑜今天在臉書推出馬年新春聯「馬上幸福」。（圖：臉書）

立法院長韓國瑜今天（8日）在臉書公布馬年新春聯題辭「馬上幸福」，以簡單直白的祝福向民眾拜早年。他表示「馬上」象徵即時、立刻的行動力，期盼幸福不需等待，而是從當下開始。韓國瑜也透露首批春聯將於本週六在台中發放，為新春增添喜氣。

韓國瑜進一步闡述選用「馬」作為主題的寓意，指出馬自古被視為勤奮、堅毅與承擔的象徵，無論是「汗馬功勞」、「老馬識途」或「馬首是瞻」，都承載著努力、經驗與民意依歸的意涵。他指出，在政經情勢多變、國際局勢與兩岸關係充滿不確定性的當下，民眾對幸福的期待，其實是一種對生活安穩、未來踏實的渴望，「馬上幸福」就是希望把溫暖與希望送到大家身邊。

廣告 廣告

此外，韓國瑜也預告，正副院長聯名款春聯將於週六上午在台中與民眾分享，過年前則會在立法院台北院區親自發送限量春聯，向大家拜早年。他期盼新的一年百工百業都能策馬前行，不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更可以「馬到成功」。