韓國瑜提「桌子說」未聲援沈伯洋 民進黨反嗆：在被害人傷口上抹鹽

吳崢認為，韓國瑜似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈伯洋身上傷口抹鹽。（資料照片／林煒凱攝）

總統賴清德昨公開呼籲立法院長韓國瑜應就民進黨立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」聲援，韓國瑜今天（12日）回應，明顯是「自己生病、要讓別人吃藥」，若繼續消費沈伯洋，這對沈一點都不公平。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈伯洋身上傷口抹鹽，令人失望。

韓國瑜今天下午親自回應沈伯洋遭立案偵辦一事，韓表示，身為立法院長，針對立委院內言論自由及人身安全，以及質詢關切國家大事時不受恐嚇威脅，是職責所在。一定會盡全力保護好每一位立委以及他們的權益，這點是毋庸置疑，但賴清德點這個名，明顯看出就是「自己生病、要讓別人吃藥」。

廣告 廣告

接著韓國瑜提出「桌子說」，認為一張桌子有4支桌腳，台灣的安全也是，4支腳分別為保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。

針對韓國瑜「桌子說」回應，吳崢說，從民進黨的「台灣前途決議文」，到前總統蔡英文的「4個堅持」，到賴清德總統的「和平4大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定，「不曉得上面這4點原則，韓國瑜院長哪一點不同意？」

吳崢質疑，如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或者不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則，賴清德堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？

吳崢強調，中國意圖發起「跨國鎮壓」，聲稱要侵害我國民意代表的人身自由，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向在國際社會宣示對台灣民主的否定與打壓。韓國瑜身為我國最高民意機關代表，在事發後超過兩週事不關己，直到賴提醒才出面，卻對賴清德進行攻擊，用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國的惡行的譴責與呼籲。

廣告 廣告

吳崢說，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾的，韓國瑜似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈伯洋身上傷口抹鹽，令人失望，從韓國瑜今天的發言中，大家絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德要韓國瑜挺沈伯洋 國民黨團反要賴把「大陸是境外敵對勢力」拿掉

賴清德籲聲援沈伯洋 韓國瑜再爆金句：自己生病、要讓別人吃藥

賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋 藍委稱顯示情勢失控：支持成立「立院兩岸對策小組」