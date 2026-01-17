韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了

立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。

立法院長韓國瑜點出賴清德政府當前一個問題。（中天新聞）

韓國瑜昨天與多位國民黨立委一起出席雲林縣農產推廣記者會，他在致詞時首先表示，看到雲林茂谷柑就知道過年快要到了，茂谷柑代表著新年吉祥如意，它皮薄、汁多、對養顏美容效果也非常的好。

韓國瑜感謝在場立委體恤農民的辛勞，經常透過立法院這個平台，把家鄉農民、漁民、畜農等各種辛苦的產品推銷到各地，同時呼籲大家多多來採購在地農漁產品。

對於美國對台關稅15%不疊加，另獲美方232條款半導體及其衍生品關稅最優惠待遇，但附加台積電在亞利桑那州將再投資增建至少5座半導體廠，而且限建「先進製程」廠。韓國瑜搭熱議話題，提到當前政府存在的問題。

立法院長韓國瑜率藍委一起行銷雲林縣水果。（中天新聞）

韓國瑜指出，政府有一個問題，太多注意力都在台積電，動不動就是台積電、半導體，可是大家都遺忘台灣還有許多令人感到驕傲的產業。

韓國瑜續指，其一是醫療，台灣進步的醫療技術和設備，是全亞洲頂尖的。其二，台灣的傳統產業，從大家身上穿的衣服、鞋子、襪子、帽子，到刀叉、運動器材、高爾夫球杆、乒乓球、棒球、籃球、躲避球等等用品，「包括我禿頭戴的假髮，台灣都是世界第一、第二，但這些產業卻時常嚴重被低估」。

韓國瑜說，第三，是農漁民的產品，他曾到香港做過調查，全香港有700萬人口，25%的進口水果來自日本，僅有4%來自台灣，他們（香港人）不瞭解，台灣的水果已經完全不輸日本了，所以政府應該大力來推銷。

韓國瑜呼籲大家，要全力給台灣最辛苦的農漁民朋友們一個機會，讓他們辛苦耕耘可以獲得穩定的收入，可以養家糊口及教育下一代。

