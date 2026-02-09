韓國瑜搶曝賴清德將邀五院院長會面 總統府證實：盼於年後合適時機舉行

立法院長韓國瑜（左）昨透露總統賴清德（又）將邀五院院長會面，總統府晚間證實相關消息。（資料照片／李智為攝）

朝野僵局難解，立法院長韓國瑜昨透露，總統賴清德新春可能會邀五院院長會面。對此，總統府今天（9日）晚間發聲，賴清德誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題，並證實已邀請五院院長於新春後進行茶敘，惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行。

立法院長韓國瑜昨受訪時表示，國內3個政黨在對撞，美國國會與台灣國會之間、在野黨之間也在對撞，美國幾乎直接點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，覺得這已經到了很不好的負面發展。

韓國瑜透露，賴清德過年時，新春可能會邀五院院長去，「我會正式向總統提議，是不是要考慮『化』這個字，讓大事化小，小事化無，逢凶化吉」，中國文字的「化」非常有妙用，否則永遠衝突，這對台灣老百姓一點幫助都沒有。

對此，總統府發言人郭雅慧今表示，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統賴清德誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

至於外界關心五院互動安排，郭雅慧證實，賴清德確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。



