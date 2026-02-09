韓國瑜擬向賴清德建言挨酸 徐巧芯嗆綠：神也是你、鬼也是你

立法院長韓國瑜近日表示，擬在過年時向總統賴清德當面建言，化解朝野僵局，綠委陳培瑜批評韓丟包賴清德，並酸他只會訂便當、宣布生日快樂。對此，藍委徐巧芯反嗆綠營「神也是你，鬼也是你」，並指韓國瑜已釋出善意，希望賴清德能站在總統的高度上，一起化解憲政危機。

徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯今天（9日）赴宜蘭陪同同黨立委吳宗憲掃街，她受訪時表示，韓國瑜說的話非常有高度，因為現在朝野就是卡在賴清德的「韌性」上。以往如果有朝小野大的情況，總統一定會想盡辦法跟在野黨溝通，解決爭議之後，讓國政能夠繼續往前進，可是我們看到的是，現在完全不是這樣，不管是過去失敗的大罷免，或者現在軍人加薪條例三讀通過，政府不是不執行，就是聲請釋憲，或者用不副署等方式，挑選立法院所通過的法律，「我想執行什麼，我就執行什麼，我不想執行的，我就也給你難堪」，導致了行政與立法之間的僵局。

韓國瑜。（圖／中天新聞）

徐巧芯說，軍人加薪、提升警消退休金替代所得率，不都是福國利民的政策嗎？既然是好的政策、好的法案，為什麼要因為是由在野黨提出，而硬要去封殺？導致於立法跟行政陷入僵局呢？「總預算我們也很想審查，但是我們只能審查合法的總預算；國防預算，我們也很想審查，但是所有的一切都應該要公開透明。」她認為，韓國瑜院長已經非常清楚的釋出了善意，就看賴總統有沒有這個心，能夠站在中華民國總統的高度上面，一起來化解憲政的危機。

賴清德。（圖／中天新聞）

對於民進黨立委批評韓國瑜，徐巧芯直呼，「民進黨的立法委員就是神也是你，鬼也是你。」先前他們就不斷要求韓國瑜主持公道，要來管在野黨的立法委員，跟他們溝通，等到韓院長希望跟賴總統討論化解僵局時，又要求他要保持中立。請問到底哪一天的說法才是對的？才是站在他們民進黨立法院黨團的角度來說話呢？「我們都已經被他們搞混了」只能選擇一個立場，不能腳踏兩條船。

