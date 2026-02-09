韓國瑜擺爛護航？內政部：仍未收到立院函文「李貞秀辦理喪失中國籍證明」

即時中心／徐子為報導



民眾黨立委、中配李貞秀未放棄中國籍爭議延燒，立法院長韓國瑜近期在嘉義受訪時指表示，李貞秀是不是有《國籍法》觸犯的問題等，相關行政單位可自行處理，但是保障每一位立委的問政權，是他身為立法院長的天職。對此，內政部今（9）天重申，國籍法明定，雙重國籍者擔任立委由立院解職；另外，內政部3日已函請立院提供李貞秀已辦理喪失中國籍的佐證資料，但至今未獲回函。





韓國瑜指出，「我會保障每一個立法委員，包括李貞秀委員，她是不是有《國籍法》觸犯的問題等等，相關行政單位可以自行處理；保障每一位立委在沒後顧之憂之下，能夠全心全意問政，爭取台灣人民的福祉，這是他的天職」。



內政部今回應，依國籍法第20條第4項規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失中國籍證明繳附給任用機關、立法院，若未在就（到）職前辦理放棄外國籍者，即不符國籍法第20條意旨。



內政部重申，國籍法第20條規定，雙重國籍者擔任立法委員，應由立院辦理解職，內政部已於上（1）月28日函請立院秘書長周萬來於辦理立法委員就（到）職時依國籍法第20條規定辦理，並於本月3日函請周萬來協助提供已辦理的佐證資料，但至今仍未獲回函。



另外，針對綠委林楚茵質疑，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，這代表李貞秀在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，不具參選資格。內政部回應，由於兩岸條例法規主管機關並非內政部，至於李貞秀女士之註銷戶籍時間點部分，因涉個資部分不便對外公開。





