韓國瑜救「阿布達比」台男？ 劉建國「還原」
一名台灣男子在阿布達比轉機時遭羈押事件引發政治角力，有意角逐2026年雲林縣長選舉的劉建國把握總統賴清德到雲林時提出願景，獲得總統承諾共同推動。該事件後續又因陳姓男子妻子要求外交部無償負擔食宿及返台機票而引發爭議，外交部則明確表示不提供金錢或財務方面的濟助。
一對住在雲林的陳姓夫妻日前前往中東旅遊，不料陳姓男子在阿布達比轉機時失聯3天。劉建國在28日於社群媒體表示他有介入協助，還原了事情的時間始末，指出該男子遭囚禁4天，他更親自致電給外交部長林佳龍尋求協助。劉建國強調，為民服務是他的責任，國人在國外遇到這樣的狀況時，不會去想到什麼樣的一個狀況。
這起事件特別引人注目，因為同一天傳出陳姓男子能夠獲釋，是靠韓國瑜和張嘉郡出手協調，要求外交部積極處理斡旋，才成功聘請律師協助。張嘉郡在接受採訪時表示，上週四韓國瑜院長特別交代她處理此事，她在第一時間就邀請外交部到她的國會辦公室商討解決方案。
在劉建國和張嘉郡相繼受訪後，陳姓男子的妻子與外交部的對話被曝光，她要求外交部「無償」負擔6天食宿及返台機票，引發軒然大波。隨後，陳姓男子妻子傳訊息給張嘉郡澄清，表示如果丈夫拿到信用卡就可以買機票，不需向人借貸，並稱先前關於無償借貸一事是因表達不清而造成誤會。外交部發言人蕭光偉對此明確表示，陳姓男子有信用卡，暫無財務問題，外交部不提供金錢或財務方面的濟助。這起事件雖然已經告一段落，但由於韓國瑜的關係，似乎已成為藍綠政黨間的角力焦點。
值得注意的是，在總統賴清德訪問雲林期間，民眾排隊歡迎，英系代表蘇治芬及劉建國也緊跟在總統身旁。劉建國把握機會爭取建設，提出「大南方新矽谷要從雲林才是大南方新矽谷的起點」的願景。對此，賴清德回應表示，如果成立工業區是大家的共識，就一起來推動，顯示對劉建國的支持，這也被視為2026年雲林縣長選舉的前哨戰。
