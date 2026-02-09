韓國瑜新春擬面諫賴清德！總預算、國防案雙卡關 蔣萬安表態支持合理軍購

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

中央政府年度總預算遲遲未能完成立法院審議，國防特別預算也同步卡關，行政與立法之間的緊張關係持續升溫。立法院長韓國瑜昨（8）日表示，將在新春期間與總統賴清德會面時，當面提出建議，盼能化解朝野僵局。對此，台北市長蔣萬安今（9）日回應表示，認同韓國瑜的看法，並強調自己一向主張立法與行政必須進行有效溝通，同時也支持「必要且合理的軍購」，以厚植國防實力。

蔣萬安表示，自己一向支持在必要且合理的前提下推動軍購案，以強化國防能量。（圖／記者鄧宇婷攝）

今年度中央政府總預算於去年8月送進立法院後，因藍白立委持續杯葛，至今仍未完成付委審查。總統賴清德日前透過公開談話向立法院喊話，希望立法院長能「發揮功能」，促使總預算與國防特別預算儘速完成審議程序。韓國瑜則回應指出，預計在農曆年節期間，與賴清德一同拜年時，將當面提出建言，建議是不是要考慮「化」這個字的意義。他表示，「大事化小、小事化無、逢凶化吉，所以中國文字這個化學的『化』，非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。」

此外，關於美國參議員韋克爾等人對台灣在野黨刪減國防預算的批評，國民黨方面隨即反擊。國民黨副主席蕭旭岑更直言，AIT處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，相關言論掀起爭議。對此，立法院長韓國瑜昨日受訪時回應指出，谷立言身為美國駐台最高代表機構的負責人，理應受到應有對待，並強調對其應給予「基本的尊重」。

蔣萬安今日出席南港區「市長與里長有約」座談會前，接受媒體訪問時被問及相關議題。他表示，自己一向支持在必要且合理的前提下推動軍購案，以強化國防能量，但同時也強調，立法院對預算的實質審查與嚴格把關，同樣不可或缺。他也表示認同韓國瑜的想法，也同樣一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。

