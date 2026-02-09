韓國瑜新春面諫賴清德化解衝突 陳培瑜辣嗆：只會訂便當、慶生有什麼用？

韓國瑜昨受訪時自曝，總統賴清德新春可能會邀五院院長會面，希望可以當面提出諫言化解衝突。（資料照片／李智為攝）

今年度中央政府總預算因藍白立委持續杯葛，至今躺在立法院未交付委員會審查，立法院長韓國瑜昨受訪時表示，總統賴清德新春可能會邀五院院長會面，他也考慮要化解衝突。對此，民進黨立委陳培瑜直呼，韓國瑜是唯一、也是最有機會主持公道、促進預算實質審核的人，竟還想丟包給賴清德，「一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？」

韓國瑜昨受訪時表示，國內3個政黨在對撞，美國國會與台灣國會之間、在野黨之間也在對撞，美國幾乎直接點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，覺得這已經到了很不好的負面發展。

廣告

韓國瑜透露，賴清德過年時，新春可能會邀五院院長去，「我會正式向總統提議，是不是要考慮『化』這個字。大事化小，小事化無，逢凶化吉」，中國文字的「化」非常有妙用，否則永遠衝突，這對台灣老百姓一點幫助都沒有。

對此，民進黨立委陳培瑜今表示，目前最大討論的跟引起高度社會共識的，就是該審而沒有審的總預算，和《國防採購特別條例》，不是只有美國關心，還有世界上非常多民主國家都表示關心，希望台灣可以保護自己，發揮重要的戰略角色，促進更多的民主國家合作。

陳培瑜認為，韓國瑜是唯一，也是最有機會主持相關公道、促進預算實質審核的人，但很可惜他到現在沒有作為，還想丟包給賴清德，「我們就要問，有一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？」

陳培瑜痛批，只會丟包、只會甩鍋，沒有擔當、不敢作為，合理懷疑，韓國瑜是不是只肯聽傅崐萁、黃國昌，或是中共、鄭麗文相關的指導？呼籲韓國瑜拿出肩膀，負起責任，扛起擔當。



