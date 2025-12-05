川普政府又要不開心了！歐盟重罰X平台44億，指責「藍勾勾」無用、經常散播假消息

歐盟科技監管機構5日祭出重罰，針對馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X（前身為Twitter），開出一張高達1.2億歐元（約新台幣43.7億元）的鉅額罰單，只因歐盟認為、X不只違反《數位服務法》（DSA）諸多規定，放任大量非法和有害內容，持續在平台上被觀看閱讀，甚至還沒有給出任何改善方案，才會讓歐盟祭出如此大張的罰單。

與此形成強烈對比的是X競爭對手TikTok，該平台透過給出承諾，答應歐盟會改善平台機制，順利在最後一刻躲過鉅額罰款。由於此張罰單，是《數位服務法》實施以來，首度對大型平台開出的正式制裁，預料將引發美國川普政府的強烈不滿。

針對X的內部調查耗時長達兩年，最終認定該平台違反《數位服務法》中，關於打擊非法和有害內容規定。歐盟監管機構還列舉多項具體違規行為：

藍勾勾設計無用：驗證帳戶的「藍勾勾」不只會誤導用戶，這些帳號還會不斷散布虛假或非法的資訊。

廣告缺乏透明度：平台未能提供足夠透明的廣告資料庫。

阻礙研究：X也沒有依規定、向研究人員提供公開數據的存取權限。

雖然歐盟認為，自己的這個舉動，是對大型科技公司進行強力整頓和約束，為了確保市場公平競爭、並更好地保護消費者。但可以想見，歐洲機構拿著歐洲法律處罰來自美國的企業，這點必然會觸犯川普（Donald Trump）政府的禁忌，事實上，副總統范斯（JD Vance）就認為，歐盟是在刻意針對美國公司，並藉此審查美國人的言論。

面對華府指控，歐盟執委會執行副主席維庫寧（Henna Virkkunen）強調，歐盟法律不針對任何國籍，只是要捍衛其數位和民主標準，所有罰款都是根據違規嚴重程度和持續時長計算，維庫寧向記者表示，對 X 的罰款金額是「適度」的，是根據違規性質、嚴重程度及持續時間計算得出。「我們不是開出高額罰單而制定法規，只要遵守遊戲規則，就不會被罰款，此事就這麼簡單。」

除了X挨罰，臉書母公司Meta和中國電商平台Temu，很可能成為下一波監管大刀下的「亡魂」。而根據DSA規定，違規公司最高可被處以其年度全球營收6%的罰款。

