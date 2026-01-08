韓國瑜春聯超夯！ 羅旺哲爆去年網路驚人售價「1850元」

農曆新年即將到來，立法院長韓國瑜今（8）日公布馬年春聯「馬上幸福」，強調以「馬上幸福」為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。媒體人羅旺哲表示，韓去年的春聯到今年還在賣，且價格為1850元，並斷言今年最搶手的春聯，藍營應為韓國瑜，綠營則是立委王世堅。

韓國瑜今在臉書表示，本次新春題辭「馬上幸福」，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

對此，羅旺哲今在政論節目《新聞大白話》中指出，韓國瑜去年的春聯到了今年還在賣，且價格為1850元，顯見今年春聯還是會蠻有氣勢；羅也斷言，今年政治人物出的春聯中，藍營的人氣王應該是韓國瑜，綠營則是王世堅，因其出了「一馬當堅」的春聯，不僅比人氣，隨著2026選舉將至，也顯示著誰可以成為母雞。

羅旺哲表示，王世堅如今是綠營的人氣王，春聯會發很多，至於韓國瑜的春聯也是炙手可熱，光是去年春聯還有1850元的價格；羅也笑稱，只要珍藏起來，或許10年後價格更高。

