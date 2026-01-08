韓國瑜春聯飆天價！綠營「人氣王」是他

▲立法院長韓國瑜今（8）日公布馬年春聯題辭「馬上幸福」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

[NOWnews今日新聞] 農曆新年腳步將近，立法院長韓國瑜今（8）日公布馬年春聯題辭「馬上幸福」，向全民送上新春祝福，他表示，「馬上」不只是生肖意象，更象徵立即行動、立刻改變，盼在動盪的政經與國際局勢中，為社會注入溫暖與希望。對此，媒體人羅旺哲透露，韓國瑜2025年的春聯到現在還在網路上販售，且價格飆到了1850元，並點名今年綠委王世堅的春聯也會很搶手。

韓國瑜透過臉書說明，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。

廣告 廣告

韓國瑜強調，正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

▲立法院長韓國瑜蛇年的春聯到今年還在賣，一張喊到1850的驚人價格。（圖／翻攝自蝦皮）

羅旺哲今日在政論節目《新聞大白話》中指出，韓國瑜去年的春聯至今仍在市面流通，甚至開出一張1850元的價格，顯示其市場熱度依舊。他笑稱，韓國瑜的春聯堪稱「收藏級」，若妥善保存，搞不好10年後價格更高，成為另類的政治紀念品。

羅旺哲也提到，今年政壇春聯的人氣之爭，藍營幾乎非韓國瑜莫屬，綠營方面則以立委王世堅最具聲量，王推出的「一馬當堅」春聯，不僅諧音吸睛，也展現高度辨識度。羅直言，隨著2026年地方選舉逐漸逼近，春聯的人氣在某種程度上，也成了政治人物是否具備「母雞」效應的指標。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不只宜蘭告急！郭正亮點名狠角色「她」：藍白合也難打

高雄選戰有變數？郭正亮曝這人「資源多10倍」：柯志恩態度變了

「帶著勳章入獄」蔡正元獲最高榮譽！議員驚：國民黨變了