韓國瑜春聯「馬上幸福」各縣市限量2000份 索取地點公布

立法院長韓國瑜公布馬年春聯「馬上幸福」全國各縣市索取地點。（圖／取自韓國瑜臉書）

農曆新年即將到來，立法院長韓國瑜8日公布馬年春聯「馬上幸福」，強調在政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對幸福的盼望往往並非奢求，而是一份對生活安心、未來安定的深切期待。韓國瑜今公布了台澎金馬共23個發放點，供民眾索取春聯。

韓國瑜今(14日)在臉書發文表示，最近好多朋友在問關於領取春聯的事，由於許多團體及黨部來文立院索取，所以在春節前，他們今天寄送到了全國各地（各縣市限量約2000份開放民眾索取）幾個定點幫忙，或請洽在地的立法委員，他們都有保留一些數量，讓大家都有機會拿到馬年春聯，分享過年喜氣！「在此先預祝大家新年快樂、萬事如意、馬上幸福！」

以下是全國各地發放定點：

台北市中山區八德路2段232號

台北市中山區長春路5號2F

新北市板橋區中山路一段50巷17號

基隆市義四路10號

宜蘭縣宜蘭市女中路二段233號

桃園市桃園區成功路二段149號

新竹縣竹北市縣政二路101號

新竹市北大路168號6樓-1

苗栗縣苗栗市自治路518號

台中市大隆路40號

彰化縣彰化市中山路二段349號10樓之1

南投縣南投市祖祠東路166號

雲林縣斗六市府前街62號

嘉義縣朴子市祥和一路西段2號

嘉義市大業街88號

台南市東區林森路2段192巷25號

高雄市三民區建國一路463號

屏東縣屏東市公勇路99號2樓

台東縣台東市博愛路430號

花蓮縣花蓮市公園路27號

澎湖縣馬公市治平路28-1號

金門縣金城鎮民權路154號

連江縣南竿鄉介壽村63號

粉絲熱議留言「很高興看到韓院長的春聯發放訊息，期待能得到」、「韓院長馬上幸褔，馬上好運到」、「馬上去拿，馬上幸福，馬上發財」。

