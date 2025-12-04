韓國瑜曬墨鏡皮衣照宣傳桌曆預購 網驚呼：太潮了吧
隨著2026年即將到來，立法院長韓國瑜今（4）日po文，宣傳自己的《典亮祝福，歲月同行》桌曆已開始預購，他還曬出墨鏡搭配皮衣的照片加強宣傳，「希望在未來365天裡，我們帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。」該篇po文曝光引發熱議，有網友留言驚呼「太潮了吧」。
韓國瑜今於臉書po文，曬出一張墨鏡搭配皮衣的照片，以及自己即將推出的2026年桌曆《典亮祝福，歲月同行》，他提到這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家。「也因為你們的陪伴同行，我一路走來，始終覺得滿心溫暖。」
韓國瑜也強調，自己將滿心溫暖分享在這本桌曆裡，「希望在未來365天裡，我們帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。」「願這本桌曆，在您生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，但我們一起相伴。」最後，韓國瑜更表示，如果有緣帶回家，「我由衷地跟您說一聲謝謝。願祝福常伴，願歲月善待所有。《典亮祝福，歲月同行》把溫暖帶回家，也把希望帶進明年。」
韓國瑜這篇宣傳桌曆預購的文章曝光後，有許多網友跑來留言，「p2也太潮了吧> <」「超扯 沒看過這麼帥的 今年的交換禮物決定好了」「請問有皮衣嗎？」「終於發現帥不帥跟頭髮沒直接關係，這張照片帥翻了」「韓院長帥到對手都會怕了」。
