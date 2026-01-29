韓國瑜曬「韓先生特別版」限量春聯 領取時間地點曝光了

立法院院長韓國瑜今突然po文，曬出「韓先生特別版」限量春聯。（翻攝自韓國瑜臉書）

農曆春節即將到來，不少政治人物都發放新年春聯，要讓大家換上新的「除舊布新」。立法院院長韓國瑜今（29）日突然po文，曬出「韓先生特別版」限量春聯，強調該版本只有限量2,000份，將於1月31日下午3點於立法院台北院區現場發放。

隨著農曆新年越來越接近，近期有許多政治人物都陸續發放春聯，像是民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌的「台灣尚勇」春聯就非常熱門，不僅供不應求，甚至網路上還有人高價販售該款春聯。

除了「台灣尚勇」春聯非常熱門外，國民黨韓國瑜先前在全台23個地點發放的「馬上幸福」春聯，也因為各縣市限量約2,000份，很快就被索取一空，讓不少沒拿到的支持者敲碗，希望能夠加印春聯。

韓國瑜今於臉書po文，曬出「韓先生特別版」限量春聯，可見「馬上幸福」的下方多了鞭炮跟韓國瑜的插圖。他也特別強調，加印的2,000份特別版春聯，將於1月31日下午3點於立法院台北院區台北市中正區中山南路1號）現場發放，數量有限・發完為止。

