韓國瑜曾勸選主席 趙少康稱一度「動念」：但不想為自己改黨規

中廣前董事長趙少康 圖：林朝億／攝

[Newtalk新聞] 中廣前董事長趙少康今（20）日發表新書，主持人爆料一旁的立法院長韓國瑜曾勸他選黨主席。趙受訪時也回顧這段過程，並稱當時曾起心動念，後來因資格不符，雖江啟臣主席稱可以為他改規矩，但他覺得，不要為他改規矩。所以就沒有選了。也讓不少人當時滿失望的。

趙少康的「趙少康的時代現場：七十年少年」新書今日在立法院群賢樓發表。立法院長韓國瑜、民進黨團總張柯建銘、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等人及前考試院長關中等人都出席，尤其國民黨立委來個十之八九，場面好像國民黨團舉行黨團會議。

對於喝大和解咖啡，趙少康也說，他現在沒有正式從事政治工作，可以扮演媒婆的角色，把不同黨派節合在一起，大家互讓一步。大家各讓一步，特別是執政黨賴清德主席，握有那麼大的行政資源，也應該讓一步。否則也非國家之福。

2020年國民黨總統、立委選舉大敗，主席吳敦義辭去主席一職。江啟臣則宣布參選。

主持人今日爆料，韓國瑜曾勸趙少康參選。對此，趙少康說，韓國瑜那時候鼓勵他選，他一度起心動念，但因為資格不夠，當時國民黨規定一定要當過中央委員或中央評議委員。後來，江啟臣主席也很好，願意給他中央評議委員。但事後來國民黨又有規定，說要恢復黨籍一年。但他以前算是國民黨失聯黨員。

趙少康說，他覺得既然規矩是這樣，那何必去破壞。後來江啟臣主席也很客氣，打電話給他稱，如果他一定要參選，「我們就叫中常會來改這個規矩，不一定要一年。中常委應該會他他的」，趙說，不要了，不要為他改規矩。所以，就沒有選了。也不少人當時滿失望的。

