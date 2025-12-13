「韓國瑜有難言之隱！」 賴清德脫口「我們知道」

藍白反年改法案三讀後，賴清德喊話「違反世代正義籲勿走回頭路」。（圖：賴清德臉書）

立法院昨在國民黨挾人數優勢下，三讀通過停砍年金修法。賴清德總統今（13）日出席宏道獎頒獎典禮會前受訪說，反年改的法案還沒有送出立法院，希望朝野能夠再好好地討論，也希望「韓院長能夠再考慮一下」國政茶敘。

賴清德表示，年金議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文總統任內花了1年多組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野進行非常深入的討論，才有這個共識的結果，這個時候不應該再走回頭路。

總統強調，現在法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好地討論。

賴清德總統預定15日（一）上午10時30分邀請行政院、立法院及考試院等3院院長到總統府進行「國政茶敘」，由於立法院為合議制，立法院長韓國瑜以「須取得各黨團授權」為由婉拒出席，但總統府發布新聞稿表示意外與不解，賴清德今天更親自公開喊話，連續3次點名韓國瑜，「我們當然歡迎、也希望立法院能夠參加」，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。」盼韓能再考慮一下，同意到總統府出席「國政茶敘」。