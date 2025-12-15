韓國瑜沒來！國政茶敘賴清德準備點心「寓意曝光」

總統賴清德邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲進行國政茶敘。圖為茶敘餐點在地花蓮薯、鳳梨酥及桂圓紅棗茶。總統府提供



總統賴清德今（12/15）日召開院際國政茶敘，原邀行政院、立法院、考試院等三院院長入府，惟立法院長韓國瑜以會前需取得各黨團授權為由婉拒，儘管賴週末再度喊話，表示理解韓「有難言之隱」，仍盼對方再思考，但茶敘開始前韓仍未現身。據了解，總統府維持原定流程與場地配置，茶點亦照常上桌；賴清德特別準備鳳梨酥、花蓮薯，搭配桂圓紅棗茶，盼傳達國家繁榮興旺、朝野團結圓滿、共同為台灣打拚的寓意。

事實上，賴清德上任以來多次以具體行動促成對話：今年一月指派韓國瑜擔任慶賀團團長，率跨黨派立委赴美出席美國總統就職典禮；二月依憲法召集五院院長會商國政，盼以韓院長的歷練促進對話；五月也依在野黨要求，指示國安團隊向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，展現誠意，惟朱立倫、黃國昌最終未出席。

廣告 廣告

回顧賴清德多次以禮品與茶點寄託政治寓意，接見赴美慶賀團時準備暖暖包、保溫品象徵把台灣溫暖帶出去；五院會商贈紅花響杯五入禮盒，寓意五院缺一不可、團結合作；國安簡報原擬贈「漢光41號臂章」，象徵政黨不同但守護國家的決心一致。

據了解，此次茶敘茶點，賴清德特別挑選花蓮薯、鳳梨酥等台灣在地小吃，搭配桂圓紅棗茶。鳳梨酥取台語「旺來」之意，象徵國家繁榮興旺，花蓮薯一則取其「台灣」意象，傳達團結之意，二則取自台語俗諺「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，強調台灣社會的韌性與活力。桂圓紅棗茶部分，桂圓有圓滿之意、紅棗有豐收之意，且紅棗樹有短刺，早期人們會將紅棗樹種在房屋外圍，阻擋外來侵犯，象徵「守衛」、「守護」。鳳梨酥、花蓮薯搭配桂圓紅棗，則傳達朝野團結合作，對內競爭、對外一致守護國家，共同為台灣打拚、讓國家繁榮興旺，以及盼望國政茶敘成果圓滿豐收等意象，可惜韓國瑜並未到場。

更多太報報導

國政茶敘獨缺韓國瑜！ 賴清德：各部會在合憲基礎下進行法案

賴清德邀國政茶敘明10:30登場 僅兩院長出席、全程採閉門

韓婉拒賴「國政茶敘」 王金平：可以去但不能參與決議