即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

總統賴清德今（15）日上午10時30分於總統府內召集行政院與考試院進行「院際國政茶敘」。針對115年度中央政府總預算案的審議、《財劃法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。賴清德強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整，同時也要促進院際之間的溝通協調。





賴清德致詞時表示，立法院去（2024）年通過《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後，《憲訴法》修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立院後續又推出許多法案，特別是近日的《財劃法》以及公教退撫法律修正案，政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

快新聞／韓國瑜沒來！「國政茶敘」如期進行 賴總統重申合憲、院際溝通

賴清德於「國政茶敘」中致詞。（圖／取自Flickr；作者總統府）

賴清德強調，他身為總統，負有保護憲政秩序之責任，也負有推動國家政策推展之重責大任，本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，從善如流循立法院長韓國瑜建議改為院際茶會，雖然韓院長還是沒辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔共同參與。

在與會者綜合發言後，賴總統再次感謝在座各位出席與交換許多意見，他強調，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財劃法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標；賴總統也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

今日的「國政茶敘」包含卓榮泰、周弘憲、鄭麗君、許舒翔參與；副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安與副秘書長鄭俊昇也在座。





原文出處：快新聞／韓國瑜沒來！「國政茶敘」如期進行 賴總統重申合憲、院際溝通

