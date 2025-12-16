韓國瑜沒去國政茶敘！綠立院黨團酸「和王金平多學幾招」：沒出息

記者楊士誼／台北報導

立法院長韓國瑜不出席總統召開的院際協商茶敘，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（16）日表示，希望韓能參與，鍾佳濱也建議韓國瑜和人稱「公道伯」的前立法院長王金平多學幾招，「千萬不要沒出席就是沒出息」。針對前總統蔡英文組讀書會，鍾佳濱也諷刺藍白政治人物，要多讀書、多讀憲法，才不會當民主罪人；而黃國昌因週刊爆料再稱遭國家機器追殺，鍾佳濱也諷刺，黃可多讀週刊內容與六法全書。

鍾佳濱表示，國會在藍白多數下濫權、擴權，多項法令被憲法法庭宣告違憲，仍不知修正還加速推動多項濫權、擴權法案，因此由於憲法法庭遭癱瘓，只有行政院以不附署方式拉下手煞車，將「失速列車」止住。總統作為憲法的捍衛者發表談話，顯然對時局感到擔心，也希望國會多數就此打住，勿讓國家墜入深淵。

鍾佳濱也表示，總統是否能夠再動用院際調解權，希望韓國瑜能夠一起參與，了解總統希望各院能坐下來好好談，而韓國瑜宣稱沒得到黨團授權而沒出席，但今年二月總統也邀請五院院長一起協商，當時韓國瑜也有出席，希望韓國瑜能正視院際協商，「他沒出席就是沒出息」。他也指出，前立法院長王金平被稱為「公道伯」，這是朝野各黨團對於王金平建立新國會秩序，尊重黨團不同意見、做出院際間的良好互動，期待韓國瑜跟王金平多學幾招，以後總統再邀請茶敘，千萬不要「沒出席就是沒出息」。

而對於前總統蔡英文組讀書會一事，鍾佳濱指出，書香社會終身學習，蔡英文以身作則領導社會人士作出示範，也鼓勵大家不要只看短影音，尤其政治人物多讀書、多讀憲法，才不會常常出來當民主罪人。另對於今日週刊踢爆凱思國際金流，黃國昌稱遭國家機器追殺，鍾佳濱則直言「剛剛才說要多讀書，莫當民主罪人」，當事人也應該多讀週刊的內容，熟讀六法全書、尋求司法機關的仲裁。台灣是言論自由的社會，媒體可提出手握的證據進行評論，若覺得所言非實也有司法救濟途徑可還清白，除了熟讀六法外，也可以運用六法全書的內容尋求司法協助。

