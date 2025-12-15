韓國瑜沒吃到！賴清德國政茶敘備3餐點寓意曝：盼朝野團結合作

賴清德召集國政茶敘。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（15）日原定召集院際協商，經立法院長韓國瑜建議後改為茶敘，但韓又婉拒出席。根據總統府釋出的照片，賴清德準備的茶敘餐點包括花蓮薯、鳳梨酥、桂圓紅棗茶。據指出，餐點意義象徵傳達朝野團結合作，對內競爭、對外一致守護國家，可惜韓院長沒到場。

賴清德在會中表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財政收支劃分法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。他也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

賴清德國政茶敘餐點，鳳梨酥、花蓮薯、桂圓紅棗茶。 圖：總統府提供

此次院際國政茶敘，賴清德特別挑選花蓮薯、鳳梨酥等台灣在地小吃，搭配桂圓紅棗茶。據指出，鳳梨酥取台語「旺來」之意，象徵國家繁榮興旺；花蓮薯則取其「台灣」意象，傳達團結之意，以及取自台語俗諺「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，強調台灣社會的韌性與活力。

至於桂圓紅棗茶，桂圓有圓滿之意、紅棗有豐收之意，且紅棗樹有短刺，早期人們會將紅棗樹種在房屋外圍，阻擋外來侵犯，象徵「守衛」、「守護」。

據指出，鳳梨酥、花蓮薯搭配桂圓紅棗，則傳達朝野團結合作，對內競爭、對外一致守護國家，共同為台灣打拚、讓國家繁榮興旺，以及盼望國政茶敘成果圓滿豐收等意象，可惜韓國瑜並未到場。

