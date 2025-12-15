韓國瑜為何不去總統府茶敘？郭正亮一句話點出關鍵！

總統賴清德預定於15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府舉行國政茶敘，期望針對當前政局進行溝通。然而立法院長韓國瑜已明確婉拒出席，此項安排立即在政壇引發討論。前立委郭正亮14日指出，現行制度下的院際協商機制早已無法真正化解立法院與行政院之間的衝突。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

郭正亮14日在《中天辣晚報》中分析，立法院與行政院之間的矛盾本質上就是朝野對立，院際協商根本無法解決這類衝突。他質疑「要談就該找黨主席或黨團，找立法院長有什麼用？」並強調立法院長並非黨團主委，不具備處理朝野政治僵局的實質權力。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

郭正亮進一步表示，韓國瑜其實相當清楚立法院長的職權界線。他指出，過去無論是前立法院長王金平，或是陳水扁總統執政時期，都未曾透過所謂的院際協商來解決行政、立法之間的衝突。他直言，行政與立法的憲政爭議，憲法法庭本就可以啟動機制加以處理。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

針對當前朝野僵局，郭正亮表示，國民黨與民眾黨早已提出以「政黨比例」方式來處理相關問題，但執政黨卻不願採納。他反問「這樣怎麼解決？」並認為在野陣營並非不願意處理問題，而是目前的作法給人的感覺「又回到原點」，甚至像是在逼迫在野黨走向倒閣。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮也直言，國民黨不會輕易中計，「現在我們是多數，就算倒閣重選，我一樣還是多數，你能怎樣？」他的言論再度凸顯朝野對立與憲政僵局的嚴重性。國政茶敘能否真正發揮溝通效果，仍有待觀察。

