韓國瑜發放馬上幸福特別版春聯

立法院長韓國瑜（前左）在立法院前親自發送春聯給排隊領取的民眾，還特別蹲下身跟小朋友互動。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院長韓國瑜三十一日下午偕秘書長周萬來在立法院中山南路正門前廣場發放限量的馬年限定版春聯「馬上幸福」特別版，現場排隊領取的民眾踴躍，氣氛熱絡。

韓國瑜致詞表示，感謝民眾特地前來立法院，共同感受年節氣氛。他指出，議事運作並非易事，俗諺「十喙九尻川」形容人多意見雜，如何透過完善規則進行討論與表決，是議會運作的重要基礎。他並向民眾介紹秘書長周萬來，肯定其長年投入立法院事務，對議事程序貢獻良多。

韓國瑜說，馬年象徵行動力、熱情與希望，常見祝福語如「萬馬奔騰」、「一馬當先」、「馬到成功」皆寓意積極向前。回顧過去一年，國內外局勢多有紛擾，期待新的一年能為社會帶來更多平安與幸福，因此立法院選定「馬上幸福」作為春聯主題，向國人及海內外朋友傳達誠摯祝福。

韓國瑜也指出，農曆新年是中華文化中極為重要的節日，家家戶戶準備年貨、整理居家環境、張貼春聯，象徵迎新納福。他分享個人很喜愛的對聯「向陽門第春常在，積善人家慶有餘」，認為其體現中華文化敦厚良善的精神，也提醒人與人之間應彼此善待、積德行善。

活動最後，韓國瑜在立法院正門廣場前親自發放印有Ｑ版卡通院長與小馬圖樣的限量春聯，並逐一與到場民眾及媒體合影留念，整個過程氣氛溫馨，為新年增添喜氣。