韓國瑜發放「馬上幸福」限量版春聯 吸引2000民眾搶排

立法院的會期雖然已經結束，不過由於農曆春節馬上就要到來，立法院長韓國瑜今（31）天特別在立院大門口發放2000份院長限定版春聯，即便現場下起小雨，仍然還是有大批民眾前往排隊領取。

針對春聯選字的巧思，韓國瑜表示，由於期待馬年能夠讓大家覺得平安幸福，所以最後立法院選用「馬上幸福」四個字，代表對國人以及海內外所有好友們發自內心的祝福，「希望馬年大家都能夠平平安安，感覺到幸福無比」。

韓國瑜今天在現場發放了2千份的春聯，吸引大批民眾排隊，尤其今天下午台北下起了零星雨勢，但還是不減民眾的熱情，而在面對民眾合照的要求，韓國瑜全都爽快答應。他也在致詞時再次呼籲，馬上就要迎來農曆春節，希望未來包含朝野，以及人與人之間的互動都能夠更加和善。

台北／蔡昀彤 責任編輯／馮康蕙

