韓國瑜發春聯「人龍圍繞立院」 樊啟明曬照喊：人氣依舊

農曆新年即將到來，立法院長韓國瑜昨(1月31日)舉行見面會發春聯給民眾，最早有人凌晨3點就來卡位。媒體人樊啟明則曝光排隊的人潮，直呼韓「人氣依舊」。

韓國瑜昨特別製作2000份限量版春聯，在立法院發送，致詞時表示馬年即將到了，大家告別紛紛擾擾的金蛇年；馬年象徵著的就是行動力，萬馬奔騰、一馬當先，馬到成功。馬代表了行動力，也代表了熱情，也代表了希望。韓國瑜透露，馬年的時候，他在想要怎麼樣寫馬年的春聯，讓大家開開心心，最後想到金蛇年國內外情況紛紛擾擾，因此期待馬年能夠讓大家覺得平安，能夠覺得幸福，所以最後立法院選「馬上幸福」，希望馬年，大家都能夠平平安安，每一個好朋友都能感覺到幸福無比。

廣告 廣告

樊啟明昨在臉書曬出韓國瑜發送春聯的照片以及影片，並表示這是過年前唯一一場特別版限量春聯發送見面會，韓國瑜人氣依舊，排隊人龍圍繞著立法院，最早凌晨3點就來卡位。

許多網友則回文興奮表示「我也是其中之一，很熱鬧很開心，我是早上七點排第四名」、「我也有去」；另外，不少網友直呼「還能合影，真羡慕」、「韓院長，很有禮貌的用雙手送春聯」、「真是佛心來著的韓總院長」、「韓總人氣真的沒話說～過年氣氛拉滿，羨慕現場的朋友」，有名網友更直呼「真的？假的？凌晨3:00？去年我提早排2小時耶，但沒有合影這福利，哭哭～」，樊啟明則貼出凌晨3點來排隊的台南鄉親的照片回應。

【看原文連結】