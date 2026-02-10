韓國瑜發聲保李貞秀權益 劉世芳：用哪個法律白紙黑字寫清楚

內政部長劉世芳。（本報資料照片）

民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續延燒，立法院長韓國瑜日前表態會保障每一個立委的權益，包括李貞秀，並強調他的天職是保障每一個立委在沒有後顧之憂下，能夠全心全意問政。對此，內政部長劉世芳今（10）天表示，立法院要用什麼法律來解釋李貞秀可行使其所有的立委職權，請白紙黑字把它寫清楚。

劉世芳今天接受網路直播節目「中午來開匯」專訪，針對韓國瑜表態保障李貞秀的權益，劉世芳表示，如果韓國瑜或立法院的高階官員這樣說的話，就是承認李貞秀的服務機關為立法院。不管是《國籍法》、《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、《公職人員選舉罷免法 》，立法院公務員所執行的是根據法律規定，不是根據內政部長給的規定，所以不管哪一個層級都要對法律負責。

劉世芳說，立法院是要用《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、《國籍法》或其他法律來解釋李貞秀可以行使其所有的立委職權時，「請你白紙黑字把它寫清楚」，內政部當然尊重立法院各項決議或法定決議，但她仍一再重申，不管哪一個層級的公務員，都要對法律負責。

她指出，李貞秀就職前一日是否給立法院或內政部申請退籍的申請書，就算李貞秀隨便亂寫，只要有戳章，內政部都認，「但就是沒有，因為時間已經過了，現在剛好『頭七』，所以內政部的認定是沒有完成擔任立法委員的程序。」

針對中選會已頒發當選證書，劉世芳說明，當選證書還有一重要步驟沒有處理，需經中選會的委員會議追認，但現在中選會委員還沒有就任，人數不夠。

另外，談及劉世芳曾說要到憲法法庭解決相關爭議，劉世芳澄清，他上周主要是表達，因李貞秀不具備完整立委問政資格，密件不能隨便提供，如果產生爭執的話，可能要到憲法法庭解決，而不是到憲法法庭處理李貞秀是否能擔任立委，《國籍法》第20條已寫得非常清楚。

